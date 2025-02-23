MSÜ sınav puan hesaplaması nasıl yapılır?

MSÜ sınav puanı hesaplaması yapılırken cevap kağıtları, ÖSYM’de optik okuyucu ile okunacak ve bilgisayar ortamında değerlendirilecek. Cevaplar, her alt test için ayrı ayrı değerlendirmeye alınacak.

Öğrencilerin, alt testlerin her biri için birer standart puanı hesaplanacak. Standart puan hesaplaması yapılırken her adayın, testlere verdiği doğru ve yanlış cevap sayısı belirlenecek.