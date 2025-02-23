Üniversite eğitimlerini Milli Savunma Üniversitesi’nde sürdürmek isteyen binlerce aday, bugün MSÜ oturumlarına katıldı. Sınavın tamamlanmasıyla birlikte adaylar puan hesaplamasının nasıl yapılacağına araştırmaya başladı. MSÜ puan hesaplaması yapılırken adayların ham puanları, standart sapmalar, doğru-yanlış cevap sayıları ve diğer birçok faktör etkili oluyor. Peki MSÜ puan hesaplaması nasıl yapılır? İşte Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı sayısal, sözel, eşit ağırlık ve genel puan durumu hesaplama yöntemi.
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) düzenlenen 2025 Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı tamamlandı. Sınav, 81 il, 133 sınav merkezinde, 1658 bina ve 30 bin 489 salonda yapıldı. Türkçe, sosyal bilimler, temel matematik ve fen bilimleri testlerinden oluşan sınavda adaylara 120 soru için 165 dakika süre verildi. Saat 10.15'te başlayan sınavda adaylar, saat 10.00'dan sonra binalara alınmadı. Sınav, 13.00'te sona erdi. MSÜ sınav sonuçları, 18 Mart'ta açıklanacak.
MSÜ sınavı 4 yanlış 1 doğruyu götürüyor mu?
Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) sınavı değerlendirmesi yapılırken 4 yanlış cevap, 1 doğru yanıtını götürüyor. MSÜ sınavında Türkçe’den 40, Sosyal Bilimler dersinden 20, Temel Matematik alanından 40 ve Fen Bilimleri dersinden 20 soru yöneltildi. Sınav kurallarına uymadığı tespit edilen adayların puan hesaplaması yapılmayacak. Öğrencilerin cevap kağıtları, optik okuyucu ile okunacak ve bilgisayar ortamında değerlendirilecek. Adayların puanları ise en küçüğü 100, en büyüğü 500’e dönüştürülecek.
MSÜ sınav puan hesaplaması nasıl yapılır?
MSÜ sınav puanı hesaplaması yapılırken cevap kağıtları, ÖSYM’de optik okuyucu ile okunacak ve bilgisayar ortamında değerlendirilecek. Cevaplar, her alt test için ayrı ayrı değerlendirmeye alınacak.
Öğrencilerin, alt testlerin her biri için birer standart puanı hesaplanacak. Standart puan hesaplaması yapılırken her adayın, testlere verdiği doğru ve yanlış cevap sayısı belirlenecek.
Doğru cevap sayısından, yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak adayın ilgili alt testten almış olduğu ham puan bulunacaktır.
Tüm adayların ilgili testten aldıkları ham puanlar kullanılarak o testin ortalama ve standart sapması bulunacak. Bu ortalama ve standart sapma kullanılarak tüm adaylaylar için ortalaması 50, standart sapması 10 olan standart puanlar hesaplanacaktır.
Hesaplanan standart puanlar ve testlerin ağırlıkları kullanılarak ağırlık puanlar hesaplanacaktır. Ağırlık puanların hesaplanabilmesi için Temel Matematik veya Türkçe testlerinin en az birinden 0,5 veya daha fazla ham puan almış olunması gerekiyor.
Ağırlık puanlar kendi içinde en küçüğü 100, en büyüğü 500 olan puanlara dönüştürülerek sayısal, eşit ağırlık, sözel ve genel puanları oluşturulacak.
MSÜ SINAVINDA PUAN TÜRLERİNİN HESAPLANMASINDA TESTLERİN AĞIRLIKLARI
MSÜ SAYISAL: Türkçe %25, Temel Matematik % 35, Fen Bilimleri %30, Sosyal Bilimler %10
MSÜ EŞİT AĞIRLIK: Türkçe %35 , Temel Matematik % 35, Fen Bilimleri %10 , Sosyal Bilimler %10
MSÜ SÖZEL: Türkçe %35 , Temel Matematik % 20 , Fen Bilimleri %10 , Sosyal Bilimler %35
MSÜ GENEL PUAN: Türkçe %33 , Temel Matematik % 23 , Fen Bilimleri %17 , Sosyal Bilimler %17