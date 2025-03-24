Milli Savunma Bakanlığı’ndan son dakika yapılan açıklamada MSÜ tercih sürecinin başladığı duyuruldu. Tercihler personel.temin.gov.tr adresi üzerinden yapılacak. Peki MSÜ taban puanları 2025 açıklandı mı? MSÜ KHO, HHO, DHO ve Atsubay meslek yüksekokulu giriş puanı kaç? İşte, Milli Savunma Üniversitesi’nin son alım yaptığı puanlar….
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) düzenlenen 2025 Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı 23 Şubat’ta yapıldı. Sınav, 81 il, 133 sınav merkezinde, 1658 bina ve 30 bin 489 salonda yapıldı. MSÜ Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı'na 670 bin 718 aday başvurdu. Başvuranların 357 bin 359'unu kadın, 313 bin 359'unu erkek adaylar oluşturdu. Sınavda 89 bin 228 kişi görev aldı.
Türkçe, sosyal bilimler, temel matematik ve fen bilimleri testlerinden oluşan sınavda adaylara 120 soru için 165 dakika süre verildi. 10.15'te başlayan sınav 13.00'te sona erdi. Milli Savunma Bakanlığı’ndan son dakika yapılan açıklamada MSÜ tercih sürecinin başladığı duyuruldu.
MSÜ KHO, HHO, DHO ve Astsubay meslek yüksekokulu taban puanları açıklandı mı?
Milli Savunma Üniversitsi, erkek-kadın taban puanları her yıl sınavın zorluk ve kolaylık derecesine göre değişiyor. MSÜ 2025 taban ve tavan puanları henüz belli olmadı. Yerleştirme işlemleri tamamlandıktan sonra Kara, Deniz, Hava Harp okulları ve Astsubay meslek yüksekokulu taban puanları belli olacak.
2024 yılında yapılan yerleştirmelerde MSÜ taban puanları şu şekildeydi:
MSÜ Harp Okulları Erkek Adaylar İçin Taban Puanı
HHO - Sayısal - 360,51074
KHO, DHO, SG - Sayısal - 303,88396
KHO - Eşit ağırlık - 303,19929
KHO - Sözel - 342, 96547
Harp Okulları Kadın Adaylar İçin Taban Puanı
HHO - Sayısal - 389,34501
KHO, DHO, SG - Sayısal - 381,46140
KHO - Eşit ağırlık - 379,48876
Astsubay MYO Adayları Taban Puanı
KMYO, HMYO, DMYO, SG MYO - Genel puan türü - 264,49782
Bando Astsubay MYO Adayları İçin Taban Puanı
Bando MYO (Güzel Sanatlar ve Konservatuar) - Genel puan türü - 117,77636
Bando MYO (İlk tercihi bando olan) - Genel puan türü - 145,20848
Astsubay Meslek Yüksekokullarını tercih edecek kadın adayların dikkatine!
2025 yılında kadın adaylar Kara, Deniz, Hava ve Bando Astsubay Meslek Yüksekokulu tercihinde bulunabileceklerdir.
Adaylar Harp Okulları için;
- Kara Harp Okulu Sayısal (KHO-Sayısal),
- Kara Harp Okulu Eşit Ağırlık (KHO-Eşit Ağırlık),
- Kara Harp Okulu Sözel (KHO-Sözel),
- Deniz Harp Okulu (DHO),
- Hava Harp Okulu (HHO),
- Sahil Güvenlik Komutanlığı adına Deniz Harp Okulu (SG-DHO)
Astsubay Meslek Yüksekokulları için;
- Kara Astsubay Meslek Yüksekokulu (Kara Asb.MYO),
- Deniz Astsubay Meslek Yüksekokulu (Deniz Asb.MYO),
- Hava Astsubay Meslek Yüksekokulu (Hava Asb.MYO),
- Sahil Güvenlik K.lığı adına Deniz Asb.MYO (SG-Deniz Asb.MYO)
- Bando Astsubay Meslek Yüksekokulu (Bando Asb.MYO),(Bu okulu işaretleyecek adaylar müzik yetenek sınavına girecektir.) tercihi yapabilecektir.
Adaylar hem Harp Okullarına hem Astsubay Meslek Yüksekokullarına tercih yapabileceklerdir. Adayların Harp Okulu/Astsubay Meslek Yüksekokulu tercihleri ayrı ayrı değerlendirilecektir. Adaylar başvuru yapabilme haklarının olduğu okullardan istedikleri her okula başvuru yapabileceklerdir. Herhangi bir tercih sayısı sınırlaması bulunmamaktadır.
2'nci seçim aşamalarına çağrı yapılacak puan türleri;
KHO 2025-MSÜ Sayısal Puanı
KHO 2025-MSÜ Eşit Ağırlık Puanı
KHO 2025-MSÜ Sözel Puanı
DHO 2025-MSÜ Sayısal Puanı
HHO 2025-MSÜ Sayısal Puanı
Kara Asb.MYO 2025-MSÜ Genel Puanı
Deniz Asb.MYO 2025-MSÜ Genel Puanı
Hava Asb.MYO 2025-MSÜ Genel Puanı
Bando Asb.MYO 2025-MSÜ Genel Puanı
Yukarıda yer alan puan türlerinden çağrı işlemlerinde hangisinin kullanılacağı Millî Savunma Bakanlığı ve Millî Savunma Üniversitesi Rektörlüğünce kontenjan durumuna göre belirlenerek internet ortamında ilan edilecektir. (Çağrılar puan türlerindeki okul kontenjanlarına göre yapılacağından her puan türünden farklı miktarda aday çağrılabilecektir.)
Okul türüne göre belirlenen taban puanlar ve adayların ilgili 2025-MSÜ puan türündeki sırasına göre 2'nci Seçim aşamalarına çağrılması ile ilgili bilgilendirme https://personeltemin.msb.gov.tr genel ağ adresinden yapılacak olup sınav çağrıları
Millî Savunma Bakanlığı Personel Temin Daire Başkanlığınca https://personeltemin.msb.gov.tr adresinden yapılacaktır. Sınava çağrılan adaylar, sınava başvuru yaparken / tercih yaparken verdikleri cep telefonlarından bilgilendirilecektir. Bu nedenle adayların iletişim bilgilerinin doğru olması ve özellikle cep telefon numaralarının güncel olması çok önemlidir.
Yerleştirmede Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları kendi içinde ayrı ayrı değerlendirmeye alınacaktır. Harp Okullarına yerleşmeye hak kazanıp intibak eğitimine katılıp ayrılan adayların Meslek Yüksek Okulları tercihleri dikkate alınmayacaktır.
Hava Harp Okulu adayları için (hem erkek hem kadın adaylar için) uygulanacak boy-kilo sınırları kılavuzda belirtilen tablodaki 165-190 cm (dâhil) arasında olacaktır. Deniz Harp Okulu, Kara Harp Okulu ve Astsubay Meslek Yüksek Okulları adaylarında; erkek askeri öğrenci adayları için boy-kilo sınırları kılavuzda belirtilen tablodaki 165-210 cm (dâhil) (19 yaşından küçük erkek adaylar için 165-190 cm) arasında, kadın askeri öğrenci adayları için boy-kilo sınırları kılavuzda belirtilen tablodaki 160-200 cm (dâhil) (19 yaşından küçük kadın adaylar için 160-190 cm) arasında olacaktır. Boy-kilo sınırının dışında kalan adayların adaylıkları sonlandırılacaktır.
Harp Okulları için 2025 yılı YKS Temel Yeterlilik Testi (TYT) ile Alan Yeterlilik Testlerine (AYT); Astsubay Meslek Yüksekokulları için 2025 Yılı YKS Temel Yeterlilik Testine (TYT) girmeyen adaylar, hiçbir surette askeri okullara yerleştirilmeyecektir. Harp Okulları için çağrıya hak kazanan adaylar, hangi puan türlerinde hak kazandılar ise YKS-AYT'de de o puan türünden değerlendirilecektir.
Adaylar "Yerleştirme İşlemleri" süresince tercih öncelikleri ve Aday Değerlendirme Puanı (ADP) sıraları dikkate alınarak yerleştirileceklerdir.