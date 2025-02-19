Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ) ile Muğla Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü (İŞKUR) arasında öğrencilerin eğitimlerine devam ederken kendi üniversitelerinde çalışmasına dair 'İŞKUR Gençlik Programı' protokolü imzalandı. İŞKUR Gençlik Programı'ndan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan, devlet üniversitelerinde örgün eğitim gören ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencileri faydalanabilecek. Programa katılan öğrencilere katılım sağladıkları her gün için 1083 TL ödeme yapılacak. Ayrıca, katılımcıların genel sağlık sigortası ile iş kazası ve meslek hastalığı primleri de İŞKUR tarafından karşılanacak. İşte Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi İŞKUR Gençlik Programı kura sonuçları isim listesi:



