Müslüman ülkelerden en fazla savaş uçağına sahip olan belli oldu: Türkiye'de kaç tane savaş uçağı var?

Global Fire Power’ın yayımladığı 2024 verilerine göre, Müslüman ülkeler arasında savaş uçağı filosu en geniş olan ülkeler belli oldu. Hangi ülkenin hava gücü açısından ne kadar güçlü olduğu merak edilirken, liste dikkat çekici sonuçlar ortaya koydu. Savaş uçağı sayısında liderlik, Ortadoğu ve Güney Asya’dan ülkeler arasında el değiştiriyor. Modern savaş uçaklarının yanı sıra bakımda olan veya hizmet dışı bırakılmış eski modeller de genel rakamlara dahil ediliyor. İşte, en fazla savaş uçağına sahip Müslüman ülkeler sıralaması ve detaylar...

1 /23 Dünya genelinde askeri güç dengeleri sürekli olarak değişirken, bazı Müslüman ülkeler de hava kuvvetlerini güçlendirme yolunda önemli adımlar atıyor. Bu ülkeler, modern savaş uçakları filolarını genişleterek bölgesel ve küresel güvenlikte daha etkin bir rol oynamayı hedefliyor. Özellikle bazı ülkeler, sahip oldukları geniş savaş uçağı filolarıyla dikkat çekiyor.

2 /23 İŞTE EN FAZLA SAVAŞ UÇAĞINA SAHİP MÜSLÜMAN ÜLKELER! 22) LİBYA | 132

3 /23 21) MALEZYA | 144

4 /23 20) AZERBAYCAN | 144

5 /23 19) NİJERYA | 147

6 /23 18) TUNUS | 155

7 /23 17) SUDAN | 170

8 /23 16) YEMEN | 177

9 /23 15) ÖZBEKİSTAN | 191

10 /23 14) BANGLADEŞ | 216

11 /23 13) KAZAKİSTAN | 243

12 /23 12) KATAR | 228

13 /23 11) ÜRDÜN | 265

14 /23 10) IRAK | 371

15 /23 9) SURİYE | 452

16 /23 8) ENDONEZYA | 474

17 /23 7) İRAN | 551

18 /23 6) BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ | 560

19 /23 5) CEZAYİR | 605

20 /23 4) SUUDİ ARABİSTAN | 914

21 /23 3) TÜRKİYE | 1.069

22 /23 2) MISIR | 1.080