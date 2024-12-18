Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Özgün
Özgün Haberler
Müslüman ülkelerden en fazla savaş uçağına sahip olan belli oldu: Türkiye'de kaç tane savaş uçağı var?

Müslüman ülkelerden en fazla savaş uçağına sahip olan belli oldu: Türkiye'de kaç tane savaş uçağı var?

13:1918/12/2024, Çarşamba
Yeni Şafak
Sonraki haber

Global Fire Power’ın yayımladığı 2024 verilerine göre, Müslüman ülkeler arasında savaş uçağı filosu en geniş olan ülkeler belli oldu. Hangi ülkenin hava gücü açısından ne kadar güçlü olduğu merak edilirken, liste dikkat çekici sonuçlar ortaya koydu. Savaş uçağı sayısında liderlik, Ortadoğu ve Güney Asya’dan ülkeler arasında el değiştiriyor. Modern savaş uçaklarının yanı sıra bakımda olan veya hizmet dışı bırakılmış eski modeller de genel rakamlara dahil ediliyor. İşte, en fazla savaş uçağına sahip Müslüman ülkeler sıralaması ve detaylar...

Dünya genelinde askeri güç dengeleri sürekli olarak değişirken, bazı Müslüman ülkeler de hava kuvvetlerini güçlendirme yolunda önemli adımlar atıyor. Bu ülkeler, modern savaş uçakları filolarını genişleterek bölgesel ve küresel güvenlikte daha etkin bir rol oynamayı hedefliyor. Özellikle bazı ülkeler, sahip oldukları geniş savaş uçağı filolarıyla dikkat çekiyor.

İŞTE EN FAZLA SAVAŞ UÇAĞINA SAHİP MÜSLÜMAN ÜLKELER!

22) LİBYA | 132

21) MALEZYA | 144

20) AZERBAYCAN | 144

19) NİJERYA | 147

18) TUNUS | 155

17) SUDAN | 170

16) YEMEN | 177

15) ÖZBEKİSTAN | 191

14) BANGLADEŞ | 216

13) KAZAKİSTAN | 243

12) KATAR | 228

11) ÜRDÜN | 265

10) IRAK | 371

9) SURİYE | 452

8) ENDONEZYA | 474

7) İRAN | 551

6) BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ | 560

5) CEZAYİR | 605

4) SUUDİ ARABİSTAN | 914

3) TÜRKİYE | 1.069

2) MISIR | 1.080

1) PAKİSTAN | 1.434

#savaş uçağı
#Müslüman Ülkeler
#Türkiye

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
CİMER'e şikayet nasıl yapılır?