Mustafa Levent Sungur, 18 Temmuz Resmi Gazete kararıyla TOKİ başkanı olarak atandı. Çok iyi derecede İngilizce, az seviyede ise Farsça ve Almanca bilmektedir. Mustafa Levent Sungur evli olup, 3 çocuk babasıdır.







