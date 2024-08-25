Özel Güvenlik 110. Temel Eğitim ve 86. Yenileme Eğitimi sınavı bugün gerçekleştirildi. Belirtilen tarihte sınava katılım gösteren adaylar, ÖGG sınav sonuçları için gözünü Emniyet Genel Müdürlüğü'nden gelecek son dakika açıklamalarına çevirdi. İşte 2024 ÖGG sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih...
Özel Güvenlik Görevlisi (ÖGG) sınavı sonuçlarında heyecanlı bekleyiş sürüyor. 100 puan üzerinden değerlendirilen ÖGG sınavı “www.egm.gov.tr/ozelguvenlik” sitesi üzerinden erişime sunulacak. Peki, "2024 ÖGG sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?" İşte ÖGG sınav sonucu sorgulama ekranı.
ÖGG SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Özel Güvenlik Sınavı sonuçlarının ne zaman açıklanacağı belli oldu. EGM kılavuzuna göre, yapılan değerlendirme sonrası ÖGG sınav sonuçları, 13 Eylül 2024 tarihinde açıklanacak.
ÖGG SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLECEK?
Adaylar T.C. kimlik numarası, sınav adı ve güvenlik kodu bölümlerini doldurarak katıladıkları sınavın sonuçlarını öğrenebilirler.
Yapılan sınavla ilgili sınav soruları, cevap anahtarları, sınav sonucu, itiraz sonuçları ve sınavla ilgili talimatlar Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığının “www.egm.gov.tr/ozelguvenlik” web sitesinde ilan edilecek.
Özel Güvenlik Temel Eğitim ve Yenileme Eğitimi Sınav Sonuçlarını Görmek için Tıklayınız...
Ateşleyici Yeterlilik Belgesi Sınav Sonuçları İçin Tıklayınız...
Görev Hayvanı ve İdarecisi Sınav Sonuçları İçin Tıklayınız...
ÖGM SINAV DEĞERLENDİRMESİ NASIL OLACAK?
Silah Farkı sınavına katılan adayların sınavdan başarılı sayılabilmeleri için; yazılı silah bilgisi ve uygulamalı sınav toplamlarının en az 50, bu puan ile daha önce başarılı olduğu temel silahsız sınav puan toplamının ortalaması en az 60 puan olması gerekmektedir.
Silahsız özel güvenlik temel eğitim sertifikası bulunan kişilerin silahsız yenileme eğitimi ile birlikte silah farkı eğitimi alarak özel güvenlik yenileme sınavına silahlı sınav türünden katılacak adayların başarılı sayılabilmeleri için; yazılı silah bilgisi ve uygulamalı sınav toplamlarının en az 50, bu puan ile daha önce başarılı olduğu temel silahsız sınav puan toplamının ortalaması en az 60 puan olması gerekmektedir. Başarı sağlanamaması durumunda sınav sonucu silahsız olarak değerlendirilecektir.