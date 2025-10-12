OGM'nin engelli ve eski hükümlü statüsünde gerçekleştireceği 262 daimi işçi alımı için başvuru süreci tamamlandı. Sözlü ve uygulamalı sınava, iş ilanında belirtilecek kadro sayısının 4 (dört) katı kadar aday çağrılacak. Bu adaylar noter huzurunda çekilecek kura sonucuna göre belirlenecektir. İŞKUR OGM işçi alımı kurası henüz çekilmedi. İşte Orman Genel Müdürlüğü işçi alımı sonuçları sorgulama ekranı.
OGM 262 işçi alımı için duyuru erişime açıldı. Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü (OGM), engelli ve eski hükümlü statüsünde 262 daimi işçi istihdam edecek. Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Eski Hükümlü veya Terörle Mücadelede Malul Sayılmayacak Şekilde Yaralananların İşçi Olarak Alınmasında 4857 sayılı İş Kanununun "Engelli ve eski hükümlü çalıştırma" başlıklı 30 uncu maddesi uyarınca OGM'nin taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere 162 adet engelli ve 100 adet eski hükümlü/TMY statüsünde toplam 262 adet daimi işçi alımı yapılacak. Engelli ve eski hükümlü işçi alımı için başvurular, 29 Eylül 03 Ekim tarihleri arasında Türkiye İş Kurumu üzerinden alındı. Şimdi gözler İŞKUR OGM işçi alımı kura tarihinde.
OGM İŞÇİ ALIMI SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
OGM 262 daimi işçi alımı sonuç tarihi henüz belli değil. Sonuçların Ekim ayının ortalarında ilan edilmesi bekleniyor. Sonuçlar ile ilgili tüm bilgilendirmeler il müdürlüklerinden yapılacak.
OGM İŞKUR ESKİ HÜKÜMLÜ VE ENGELLİ İŞÇİ ALIMI KURASI NASIL OLACAK?
Sözlü ve uygulamalı sınava, iş ilanında belirtilecek kadro sayısının 4 (dört) katı kadar aday çağrılacaktır. Bu adaylar noter huzurunda çekilecek kura sonucuna göre belirlenecektir. Kura yeri ve tarihi İŞKUR açık iş ilanında belirtilecek olup ilgili Orman Bölge Müdürlüğü internet sitesinden de ayrıca duyurulacaktır. Bununla ilgili olarak adayların adreslerine yazılı tebligatla bildirim yapılmayacaktır. İlan edilecek tüm pozisyonların deneme süresi 4857 sayılı İş Kanunu uyarınca iki aydır. Aday işçilerin idaremizde uygulanan işletme toplu iş sözleşmesine tabi olmaları durumunda deneme süresi dört ay olarak uygulanacaktır.
Engelli statüsüne başvuru yapan adayların sözlü sınavı ve eski hükümlü/TMY statüsüne başvuru yapan adayların sözlü ve uygulamalı sınavı Bölge Müdürlükleri merkezinin yer aldığı İl'de yapılacaktır.
İşçi alım süreci ile ilgili tüm bilgilendirmeler, adaylardan istenilecek evraklar, noter kurası ile sınav yeri ve tarihi ilgili Bölge Müdürlüklerinin resmi internet sitesi üzerinden ilan edilecektir.
Her aday, yalnızca bir açık iş ilanına başvuru yapabilecektir. Ayrıca talep şartlarını taşımadığı sonradan anlaşılan adayların başvuruları ilan, kura, sınav ve atama süreçlerinin her aşamasında idarece sonlandırılabilecektir.
OGM ENGELLİ DAİMİ İŞÇİ ALIMI GENEL ŞARTLAR
1.2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye'de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk vatandaşı olmak,
2. Başvuru süresinin son tarihi itibarı ile 18 yaşını tamamlamış olmak,
3.Başvuru yapacak adayların, Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,
4. Başvurunun son günü itibarıyla kamusal hakları kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak,
5.Başvurunun son günü itibarıyla talep edilen öğrenim durumu ve özel şartlara haiz olmak,
6.Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almıyor olmak,
7.İŞKUR Açık İş İlanında belirtilen İl'de ikamet ediyor olmak,
8. İlgili mevzuata göre yetkili sağlık kuruluşlarından alınan engelliler için sağlık kurulu raporuna sahip olmak,
9. Talep şartlarını taşımadığı sonradan anlaşılan adaylar ile sözlü ve uygulamalı sınav sonucunda başarılı olan adaylardan arşiv araştırması sonucu Genel Şartlar 3 üncü maddesinde yer alan suç unsurlarını taşıdıkları anlaşılanların başvuruları, alım sürecinin her aşamasında idarece sonlandırılabilecektir.
OGM ESKİ HÜKÜMLÜ/TMY DAİMİ İŞÇİ ALIMI GENEL VE ÖZEL ŞARTLAR
1.2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye'de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk vatandaşı olmak,
2. Başvuru süresinin son tarihi itibarı ile 18 yaşını tamamlamış olmak,
3. Başvuru yapacak adayların, Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, cinsel saldırı veya çocuğun cinsel istismarı suçlarından mahkûm olmamak,
4.Eski hükümlü veya Terörle mücadelede malul sayılmayacak şekilde yaralanan (TMY) olduklarına dair belgeye sahip olmak,
5. Başvurunun son günü itibarıyla kamusal hakları kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak,
6.Başvurunun son günü itibarıyla talep edilen öğrenim durumu ve özel şartlara haiz olmak,
7.Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almıyor olmak,
8. İŞKUR Açık İş İlanında belirtilen İl'de ikamet ediyor olmak,
9. Talep şartlarını taşımadığı sonradan anlaşılan adaylar ile sözlü ve uygulamalı sınav sonucunda başarılı olan adaylardan arşiv araştırması sonucu Genel Şartlar 3 üncü maddesinde yer alan suç unsurlarını taşıdıkları anlaşılanların başvuruları, alım sürecinin her aşamasında idarece sonlandırılabilecektir.