OGM PERSONEL ALIM SONUÇLARI: Orman Genel Müdürlüğü 3477 personel alımı sözlü mülakatları ne zaman?

​Orman Genel Müdürlüğü (OGM) tarafından gerçekleştirilen 3.477 sözleşmeli personel alımı başvuruları 17-28 Mart 2025 tarihleri arasında e-Devlet üzerinden tamamlandı. Başvuru sonuçlarının açıklanacağı tarih henüz resmi olarak duyurulmadı. Ancak, kılavuzda yer alan bilgilere göre sözlü sınavların 28 Nisan 2025 tarihinde başlaması öngörülüyor. Bu nedenle, sonuçların bu tarihten önce ilan edilmesi bekleniyor.