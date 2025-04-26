OGM PERSONEL ALIM SONUÇLARI: Orman Genel Müdürlüğü 3477 personel alımı sözlü mülakatları ne zaman?

Orman Genel Müdürlüğü (OGM) 3.477 sözleşmeli personel alımı için başvuru sürecini tamamladı. 17-28 Mart 2025 tarihleri arasında e-Devlet üzerinden yapılan başvuruların ardından gözler, sonuçların açıklanacağı tarihe çevrildi. Adaylar, başvuru sonuçlarını OGM'nin internet sitesi ve Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım Platformu üzerinden öğrenebilecek. Ayrıca, ilk sözlü ve uygulamalı sınavların 28 Nisan 2025 tarihinde başlayacağı açıklandı. Bu tarihten önce sonuçların ilan edilmesi bekleniyor.
Orman Genel Müdürlüğü (OGM) tarafından gerçekleştirilen 3.477 sözleşmeli personel alımı başvuruları 17-28 Mart 2025 tarihleri arasında e-Devlet üzerinden tamamlandı. Başvuru sonuçlarının açıklanacağı tarih henüz resmi olarak duyurulmadı. Ancak, kılavuzda yer alan bilgilere göre sözlü sınavların 28 Nisan 2025 tarihinde başlaması öngörülüyor. Bu nedenle, sonuçların bu tarihten önce ilan edilmesi bekleniyor.
OGM PERSONEL ALIMI SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
Orman Genel Müdürlüğü 3 bin 477 sözleşmeli personel alımı başvuruları 17 - 28 Mart tarihlerinde e-Devlet üzerinden gerçekleştirdi. Sonuçlar henüz duyurulmadı ancak kılavuzda yer alan bilgiye göre sözlü sınavların başlangıç tarihinin 28 Nisan olarak öngörülüyor. Bu nedenle sonuçların o tarihten önce ilan edilmesi bekleniyor.
OGM SONUÇ SORGULAMA
Adaylar yerleştirme sonuçlarını, Kariyer Kapısı-Kamu İşe Alım Platformu ile Orman Genel Müdürlüğü internet adresi (www.ogm.gov.tr) üzerinden öğrenebilecek.
ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONEL ALIMI MÜLAKATLARI NE ZAMAN, NEREDE?
Adayların sözlü sınavları Ankara ilinde yer alan Orman Genel Müdürlüğü Beştepe Mah. Söğütözü Cad. No: 8/1 06560 Yenimahalle/ANKARA adresinde yapılacak. Sınava dair tarih ve saat bilgisi ilerleyen günlerde ilan edilecek.
Sınavda en az 70 puan alan başarılı sayılacak. Sözlü sınav konuları;
a) Genel kültürü, (10 puan)
2- Uygulamalı sınav konuları;
a) Orman yangınlarına müdahale yöntemlerine yönelik uygulamalar, (25 puan)
b) Amenajman planı ve harita okuma bilgisine yönelik uygulamalar, ormanların yasadışı faaliyetlerden korunması yöntemlerine yönelik
uygulamalar, orman sağlığını tehdit eden zararlı organizmalar ve bunların meydana getirdiği zararlar ile mücadele yöntemlerine ilişkin uygulamalar, (20 puan)
c) Fidan üretimi, dikimi, bakımı ve silvikültür tekniklerine yönelik uygulamalar, (20 puan)
ç) Ağaçların kesilmesi, kesilmiş ağaçlardan en yüksek değerdeki ürün kompozisyonunu elde etmeye yönelik boylama ve mesaha işlemlerine ilişkin uygulamalar (25 puan).