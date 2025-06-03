Öğretmen ek ders ücretleri ne zaman, hangi tarihte yatar? Ek ders ücretleri bayramdan önce yatar mı?

Kurban Bayramı öncesi milyonlarca öğretmenin gündeminde, Mayıs ayına ait ek ders ücretlerinin ödeme tarihi yer alıyor. Normal şartlarda ay ortasında yapılan ödemelerin, bu yıl bayramın araya girmesiyle erkene çekilip çekilmeyeceği merak konusu oldu. Ek ders girişlerinin sistemde zamanında tamamlanması halinde, ödemelerin bayram öncesine yetişmesi bekleniyor. Henüz resmi bir tarih duyurulmamış olsa da gözler il ve ilçe milli eğitim müdürlüklerinin takviminde.

1 /4 Öğretmenlerin aylık gelirinde önemli bir yer tutan ek ders ücretlerinin bu ay ne zaman yatacağı, Kurban Bayramı’nın yaklaşmasıyla yeniden gündeme geldi. Normalde her ayın ortalarında hesaplara geçen ödemelerin, bayram öncesi yapılması için beklentiler yükselirken; ödeme sürecinin, kurumların sisteme giriş hızına bağlı olduğu belirtiliyor. Eğitim camiası, “Ödemeler bayramdan önce yatar mı?” sorusuna net bir yanıt arıyor.

2 /4 EK DERS BAYRAMDAN ÖNCE YATAR MI? Ek ders ödemelerine dair hesağlama sürecinin önce çekildiği öne sürülüyor. Genel olarak 10-15 Haziran tarihlerinde ödenmesi beklenen ek ders ücretleri, bazı il ve ilçelerde erken hesaplara geçebilir.

3 /4 Bunun nedeni, görevlilerin e-Personel Modülü ve KBS sistemine verileri erken ve eksiksiz işleme durumu. Ek ders ve izinlere dair tüm verilerin zamanında işlenmesi halinde öğretmenler ek ders paralarını 5 Haziran'dan önce alabilir. Ancak aksi durumda ödemeler bayramdan sonraya kalacak.