Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından 12-16 Mayıs 2025 tarihleri arasında başvuruları alınan il içi yer değiştirme sonuçları için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Öğretmenler il içi atama sonuçlarının ne zaman açıklanacağını sorguluyor. Konuyla ilgili MEB'in yayınladığı duyuruya göre öğretmen il içi isteğe bağlı yer değiştirme sonuçlarının bugün açıklanması bekleniyor. Sonuçlar açıklandığında MEBBİS sistemi üzerinden T.C kimlik no ve şifreler ile öğrenilebilecek. İşte öğretmenlerin il için isteğe bağlı yer değiştirme sonuç ekranı.

1 /6 Öğretmenlerin il içi isteğe bağlı yer değiştirme başvuru sonuçları için gözler MEB'e çevrildi. Binlerce öğretmen il içi atama sonuçları için bekleyişini sürdürürken, sonuçların gün içerisinde açıklanması bekleniyor. Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) yayınladığı duyuruya göre tercihlerine yerleşemeyen öğretmenlerin ilk tercihinde yer alan eğitim kurumlarına boş norm kadro oluştuğu takdirde atanmak üzere sıra kaydına alınacağı açıklandı. Bu durum ile oluşturulan sıra kaydına göre, 18 Haziran ve 11 Ağustos 2025 tarihlerinde atamalar gerçekleşecek. İşte öğretmenlerin il içi isteğe bağlı yer değiştirme sonuçlarına dair açıklamalar ve Mebbis sonuç sorgulama sayfası.

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ÖĞRETMEN İL İÇİ ATAMA SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayınlanan duyuruya göre öğretmenlerin il içi isteğe bağlı yer değiştirme sonuçları 20 Mayıs 2025 tarihinde ilan edilecek. Öğretmenler sonuçları mebbis.meb.gov.tr veya personel.meb.gov.tr adreslerinden sorgulayabilecek. İL İÇİ ATAMA SONUÇLARI SORGULAMA



3 /6 İL İÇİ İSTEĞE BAĞLI YER DEĞİŞTİRMELER

İl içi yer değişikliğine başvurusu onaylanan öğretmenlerin atamaları 20 Mayıs 2025 tarihindeki öğretmen ihtiyaç durumu ve bu atamayla oluşacak ihtiyaç durumu dikkate alınarak tercihleri doğrultusunda hizmet puanı üstünlüğüne göre Bakanlıkça gerçekleştirilecektir.

Hizmet puanının eşitliği hâlinde sırasıyla; öğretmenlikteki hizmet süresi daha fazla olana, öğretmenliğe daha önce başlayana öncelik verilecek; eşitliğin devamı hâlinde ise atanacak öğretmen bilgisayar kurası ile belirlenecektir.



4 /6 İL İÇİ SIRAYA BAĞLI YER DEĞİŞTİRMELER

İl içi isteğe bağlı yer değişikliği sonrasında tercihleri doğrultusunda ataması yapılamayan öğretmenler istemeleri halinde ilk iki tercihinde yer alan eğitim kurumlarında hizmet puanı üstünlüğüne göre sıraya alınır. Hizmet puanının eşitliği hâlinde sırasıyla; öğretmenlikteki hizmet süresi daha fazla olana, öğretmenliğe daha önce başlayana öncelik verilecek; eşitliğin devamı hâlinde ise sıra önceliği bilgisayar kurası ile belirlenecektir.

Öğretmenlerin tercihte bulunduğu eğitim kurumlarında oluşan sıradaki durumunu başvuru adresinden (mebbis.meb.gov.tr) takip edebileceklerdir.





5 /6 -Eğitim kurumlarında sıra oluşan alanlara 12 Ağustos 2025 tarihine kadar yargı kararı hariç sıra atamaları dışında atama yapılmayacak ve yer değiştirme işlemlerinde kontenjan verilmeyecektir.

-Herhangi bir sebeple ataması yapılanların sıra kaydı sistem üzerinden sona erdirilecektir. Bu kapsamda ataması yapılanlardan iptal edilenlerin tekrardan sıra kaydı oluşturulmayacaktır.

- Sıra kaydı bulunan öğretmenler sıra kayıtlarını başvuru adresinden (mebbis.meb.gov.tr) iptal edebilecekler ancak Takvim’de yer alan sıranın çalıştırılacağı gün iptal işlemi yapılamayacaktır. Sıra kaydını iptal eden öğretmenler tekrar sıra kaydı oluşturamayacaklardır.

- Sırada bulunanların atama işlemleri Takvim’de yer alan tarihlerdeki sıra kaydına göre gerçekleştirilecektir.

-Tebligat ve ilişik kesme işlemleri Takvim’de yer alan tarihlerde gerçekleştirilecektir

