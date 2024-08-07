Okul servisi ücretleri 2024 ne kadar oldu, sorusu okulların açılmasına kısa bir süre kala merak ediliyor. Okulların açılmasına yaklaşık 1,5 ay kala veliler okul servis ücretleri hakkında bilgilenmek istedi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısında, toplu ulaşım ücretlerine yüzde 22,19'a varan oranlarda zam yapıldı. Yeni fiyatlandırmalarla birlikte Temmuz itibarıyla okul servisi ücretleri de değişecek. Peki Okul servis ücretleri 2024 ne kadar oldu? İşte İstanbul'da ve Ankara''da okul servis ücretleri yeni fiyatlar...

1 / 8 UKOME toplantısı ile İstanbul'da toplu ulaşım araçları, servisler, taksi ücretleri yeniden belirlendi. Okula servis ile giden öğrencilerin ailesi ise konu hakkında meraklandı. Gündeme okul servis ücretleri ne kadar oldu sorusu geldi. İşte 2024-2025 eğitim yılında okul servis ücretleri...

2 / 8 2024 okul servisi ücretleri açıklandı

İstanbul'da toplu taşıma, taksi, minibüs ve servis ücretlerine zam yapıldı. Toplu taşıma araçlarına yüzde 22,19'a varan oranlarda zam yapıldı.







3 / 8 İstanbul 0-1 kilometre okul servis ücreti ne kadar?

Okul servis ücretlerinde 0-1 kilometre arası mesafe ücreti yüzde 16 zamla 1665 liradan 1931,40 liraya yükseldi.





4 / 8 Personel servis ücretleri ne kadar 2024 oldu?

Personel servisi ücreti ise 10-17 koltuklu minibüsler için 865,69 liradan 1004,20 liraya çıktı.

5 / 8 Ankara okul servis ücretleri 2024

Ankara'da Şubat 2024'te okul servis ücretlerine zam geldiği duyuruldu. Gelen zam velilerin tepkisine neden oldu. 2023-2024 eğitim öğretim yılının 2. döneminin başlamasına sayılı günler kala gelen zammın Şubat ayından itibaren uygulanacağı belirtildi.

6 / 8 ANKARA 0-3 KM SERVİS ÜCRETİ NE KADAR?

Zam sonrası 0-3 kilometre olan en kısa mesafe yıllık 11 bin 960 liraya yükseldi.

7 / 8 OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK 2024-2025?

Okullar 9 Eylül'de açılacak.