Okulların kapanmasına kaç gün kaldı? Karneler ne zaman alınacak? 2025 yaz tatili için geri sayım

Okulların kapanış tarihi yaklaşırken, karne heyecanı yaşayacak 20 milyon öğrenci yaz tatiline hazırlanıyor. Okullarda eğitim tüm hızı ile devam ederken, son sınavlarına giren öğrenciler aileleriyle birlikte yaz tatili planlarını da yapmaya başladı. MEB'in yayınladığı takvime göre, okulların kapanmasına kaç gün kaldığı ve karnelerin ne zaman alınacağı da gündemdeki konuların ilk sıralarında yer alıyor. İşte okulların kapanmasına kalan süre ve tatil hakkındaki resmi bilgiler.
Okulların erken kapanacağı iddiaları bakanlık tarafından yalanlanırken, milyonlarca öğrenci yaz tatili ve karne günü için heyecanlı bekleyişini sürdürüyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), takvimde herhangi bir değişikliğin yapılmayacağını ve mevcut çalışma takviminin aynı şekilde uygulanacağını açıklamıştı.
OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?
Milli Eğitim Bakanlığı, 2024-2025 eğitim öğretim yılında uygulayacağı çalışma takvimini dönem başında il ve ilçe müdürlüklerine gönderdi. Takvimde değişiklik yapılması gündemde bulunmuyor.
Eylül ayında başlayan 2024-2025 eğitim öğretim yılı 20 Haziran cuma günü ikinci dönemin tamamlanmasıyla son bulacak.
YAZ TATİLİNE KAÇ GÜN KALDI?
Bakanlığın yayımladığı takvime göre, okullar 20 Haziran'da kapanacak. Buna göre, bugün itibarıyla yaz tatiline 19 gün kaldı.
MEB'DEN TATİL AÇIKLAMASI
MEB tarafından yapılan açıklamada, "Bugün bazı basın ve yayın organlarında yer alan 'MEB hazırlıklara başladı, yaz tatili erkene çekilecek' başlıklı habere ilişkin aşağıdaki açıklamanın yapılması gerekli görülmüştür." ifadelerine yer verildi. Açıklamada şu ifadeler yer aldı;
"Söz konusu haberde özetle, "Millî Eğitim Bakanlığı, bu yıl Kurban Bayramı nedeniyle yaz tatilini erkene çekmeye hazırlanıyor." şeklinde verilen iddialar gerçeği yansıtmamaktadır.
Bakanlığımızca "2024-2025 Eğitim Öğretim Yılı Takvimi", 28 Mayıs 2024 tarihinde kamuoyuyla paylaşılmış ve eğitim öğretim süreçleri, açıklanan takvim doğrultusunda devam etmektedir.
Söz konusu takvime göre 9 Eylül 2024 tarihinde başlayan eğitim öğretim yılı, daha önceden açıklandığı gibi 20 Haziran 2025 tarihinde sona erecektir."
KARNELER NE ZAMAN, SAAT KAÇTA ALINACAK?
2024-2025 eğitim öğretim yılına ait karne dağıtım tarihi, Millî Eğitim Bakanlığı’nın yayımladığı resmi takvime göre 20 Haziran 2025 Cuma günüdür. Bu tarihte Türkiye genelindeki tüm okullarda karne dağıtımı yapılacak ve öğrenciler yaz tatiline başlayacaklar.
Karne dağıtımı genellikle sabah saatlerinde gerçekleştiriliyor. Ancak, kesin saat bilgisi okul yönetimleri tarafından belirlenebilir. Bu nedenle, karne dağıtım saatini öğrenmek için öğrencilerin veya velilerin ilgili okulun idaresiyle iletişime geçmeleri gerekmektedir.