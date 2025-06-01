Okulların kapanmasına kaç gün kaldı? Karneler ne zaman alınacak? 2025 yaz tatili için geri sayım

KARNELER NE ZAMAN, SAAT KAÇTA ALINACAK?

2024-2025 eğitim öğretim yılına ait karne dağıtım tarihi, Millî Eğitim Bakanlığı’nın yayımladığı resmi takvime göre 20 Haziran 2025 Cuma günüdür. Bu tarihte Türkiye genelindeki tüm okullarda karne dağıtımı yapılacak ve öğrenciler yaz tatiline başlayacaklar.





Karne dağıtımı genellikle sabah saatlerinde gerçekleştiriliyor. Ancak, kesin saat bilgisi okul yönetimleri tarafından belirlenebilir. Bu nedenle, karne dağıtım saatini öğrenmek için öğrencilerin veya velilerin ilgili okulun idaresiyle iletişime geçmeleri gerekmektedir.



