Ortadoğu'nun en güçlü ordusu belli oldu! Türkiye sıralamayı altı üst etti, zirveye damga vurdu

ABD merkezli Global Firepower’ın 2025 yılı raporuna göre, bölgedeki ülkeler askeri teknoloji, personel sayısı, savunma bütçesi ve stratejik kabiliyet gibi 60’tan fazla kritere göre sıralandı. Türkiye'nin de yer aldığı listenin zirvesinde hangi ülkeler var? Türkiye Ortadoğu’da kaçıncı sırada yer aldı? İşte 2025 itibarıyla bölgenin en güçlü 15 ordusu…

1 /15 Global Firepower’ın yayımladığı son rapora göre, 2025 yılında Ortadoğu’daki askeri güç dengeleri yeniden şekillendi. Teknolojik kapasite, personel gücü, savunma bütçesi ve stratejik kabiliyetler gibi onlarca ölçüte göre hazırlanan listede Türkiye dikkat çeken konumunu korudu. Peki Türkiye kaçıncı sırada yer aldı, bölgenin en güçlü 15 ordusu hangileri? İşte güncellenen askeri güç sıralaması…

2 /15 15- LÜBNAN

3 /15 14- BAHREYN

4 /15 13- YEMEN

5 /15 12- ÜRDÜN

6 /15 11- UMMAN

7 /15 10- KUVEYT

8 /15 9- KATAR

9 /15 8- SURİYE

10 /15 7- BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ

11 /15 6- IRAK

12 /15 5- SUUDİ ARABİSTAN

13 /15 3- MISIR

14 /15 2- İRAN