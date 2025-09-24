Millî Eğitim Bakanlığı’nın duyurduğu 2025-2026 eğitim öğretim yılı ortak yazılı sınav takvimi netleşti. Buna göre, 6, 7, 8, 9 ve 10. sınıf düzeylerinde ülke genelinde toplam 10 ortak sınav yapılacak. Takvime göre 1. dönem 1. yazılı sınavları Kasım 2025’te gerçekleştirilecek. Öğrenciler, yıl boyunca belirlenen tarihlerde ortak sınavlara katılacak ve sınav sonuçları tüm Türkiye’de eş zamanlı olarak değerlendirilecek. Peki, 6, 7, 8 ve 9. sınıflara yönelik ortak sınavlar hangi tarihlerde uygulanacak? İşte MEB ortak yazılı sınav takvimi.

2 /7 MEB 6, 7, 8, 9 SINIF ORTAK YAZILI SINAVLAR NE ZAMAN? Yayımlanan takvime göre 1.dönem 1. yazılı sınavları Kasım 2025'te; 7. sınıf Türkçe dersi için 4 Kasım Salı, 8. sınıf Türkçe dersi için 5 Kasım Çarşamba, 9. sınıf matematik dersi için 6 Kasım Perşembe günü gerçekleştirilecek.

3 /7 2. dönem sınavları 1. yazılı sınavları Nisan 2026'da; 6.sınıf Türkçe dersi 7 Nisan Salı, 6.sınıf ve 8.sınıf matematik dersi 8 Nisan Çarşamba, 10.sınıf matematik dersi 9 Nisan Perşembe ve 10.sınıf Türk dili ve edebiyatı dersi 10 Nisan Cuma günü yapılacak.

4 /7 2. dönem 2. yazılı sınavlar ise Haziran 2026'da; 7. sınıf matematik dersi için 2 Haziran Salı, 9. sınıf Türk dili ve edebiyatı dersi için 3 Haziran Çarşamba günü gerçekleşecek.

5 /7 Bu sınavlarda yapılacak açık açıklamalar, konularda ne sıralandığını anladığı kadar ortaya çıkmasının yanı sıra, ayrıntıların nasıl geri döneceği ve öğrenme sürecinin nasıl şekilleneceği hakkında da önemli veriler sağlayacak.

6 /7 Bu uygulama ile düzenleyicileri, sınıfların içindekilerin ayrıntılarını daha yakından izleyecek; Ülke genelindeki sınav sonuçları ise akademik başarının değerlendirilmesine olanak tanıyacak.