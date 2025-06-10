ÖSYM AİS YKS SINAV YERİ SORGULAMA EKRANI: 2025 YKS sınav giriş yerleri bugün, 10 Haziran'da açıklanır mı?

YKS 2025 için sınav tarihleri yaklaşırken, sınav giriş belgeleri gündemin en çok merak edilen konularından biri oldu. TYT, AYT ve YDT sınav yerlerinin açıklanacağı tarih adaylar tarafından araştırılıyor. Peki, ÖSYM YKS sınav yerlerini açıkladı mı? Giriş belgesi ne zaman erişime açılacak?

1 /6 Milyonlarca öğrencinin heyecanla beklediği YKS sınavı için geri sayım sürerken, gözler sınav yerlerinin açıklanacağı tarihe çevrildi. 21-22 Haziran'da yapılacak olan YKS oturumlarına katılacak adaylar, hangi okulda ve salonda sınava gireceklerini öğrenmek istiyor. Sınav giriş belgeleri ÖSYM'nin AİS sistemi üzerinden yayınlanacak. Peki YKS sınav yerleri belli oldu mu?

2 /6 YKS SINAV YERLERİ BELLİ OLDU MU? YKS sınav yerleri henüz belli olmadı. Sınav giriş yerlerinin sınav tarihinin yaklaşık 10 gün öncesinde erişime açılması bekleniyor.

3 /6 Adaylar, Sınava Giriş Belgelerini, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden öğrenebiliyor. ÖSYM AİS GİRİŞ EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

4 /6 2025 YKS OTURUM TARİHLERİ VE SÜRELERİ TYT, 21 Haziran 2025 Cumartesi günü yapılacaktır. Sınav, 10.15’te başlayacak ve 165 dakika sürecektir.

5 /6 AYT, 22 Haziran 2025 Pazar günü yapılacaktır. Sınav, 10.15’te başlayacak ve 180 dakika sürecektir.