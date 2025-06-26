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ÖSYM sınav ücretleri ne zaman yatar 2025? YKS görevli ücretleri ne zaman, ayın kaçında yatacak?

ÖSYM sınav ücretleri ne zaman yatar 2025? YKS görevli ücretleri ne zaman, ayın kaçında yatacak?

12:0026/06/2025, Perşembe
Yeni Şafak
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2025 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS), 21-22 Haziran tarihlerinde milyonlarca adayın katılımıyla tamamlandı. Türkiye genelinde 81 ilde uygulanan sınavda 200 bini aşkın öğretmen ve kamu personeli görev aldı. Gözetmen, salon başkanı, bina sorumlusu ve yedek gözetmen olarak görev yapanlar şimdi ise gözlerini ÖSYM tarafından yapılacak ödeme takvimine çevirdi. Sınav görevlisi ücretlerinin memur maaş katsayısına göre belirlendiği bilinirken, “YKS görevli ücretleri ne zaman yatacak?” sorusu en çok merak edilen konular arasında yer alıyor.

Üniversiteye girişte kritik eşik olan YKS’nin ardından sınavda görev alan kamu personeli ve öğretmenler, ödeme süreciyle ilgili gelişmeleri yakından takip ediyor. 21-22 Haziran 2025 tarihlerinde yapılan sınavda yaklaşık 2.5 milyon aday ter dökerken, on binlerce sınav görevlisi de organizasyonda aktif rol aldı. ÖSYM tarafından yürütülen oturumlarda görevli olanlar, “2025 YKS gözetmen ücreti yattı mı, ne zaman yatacak?” sorusuna yanıt arıyor. İşte sınav görevlilerine yapılacak ödemelere dair son bilgiler ve gelişmeler…

YKS SINAV GÖREVLİ ÜCRETLERİ 2025 NE ZAMAN YATACAK?

ÖSYM tarafından geçtiğimiz hafta sonu düzenlenen merkezi sınavda 200 binin üzerinde kişi görev aldı. Bina yöneticisi, bina sınav sorumlusu, bina sınav sorumlusu yardımcısı, salon başkanı, gözetmen, yedek gözetmen ücretleri ise memur maaşlarına göre belirleniyor.

2025 yılının başında yapılan artışla birlikte ÖSYM sınavlarında gözetmen olarak görev yapanlara 1.223 lira, yedek gözetmen olanlara ise 1.070 lira ödeniyor. Sınav görevli ücretlerinin yatış tarihine ilişkin resmi bir bilgilendirme bulunmuyor. Sınavlarda görev alan personellerin ödemeleri, kurallara göre sınavdan 1 hafta sonra hesaplara geçmeye başlıyor.

Temmuz ayında memur maaş zammı oranları belli olacağından sınav görevli ücretleri yeniden belirlenecek. Bu sebeple Temmuz ayına kadar sınav görevli ücretlerinin hesaplara yatırılması bekleniyor.

ÖSYM SINAV GÖREVİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Sınavlarda görev almak isteyenler, ÖSYM Görevli İşlemleri Sistemi üzerinden sınav başvurusunda bulunabiliyor. Başvuruları onaylanan adaylar, KPSS, DGS, ALES, TUS, YKS gibi sınavlarda görev alabiliyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından organize edilen sınavlara ise MEBBİS üzerinden başvuru yapılabilir. 2025 yılında ÖSYM sınav görevli ücretleri şu şekilde;

Bina Yöneticisi 1.384 TL

Bina Sınav Sorumlusu 1.720 TL

Bina Sınav Sorumlusu Yardımcısı 1.521 TL

Salon Başkanı 1.338 TL

Gözetmen 1.223 TL

Yedek Gözetmen 1.070 TL

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ÖSYM sınav ücretleri ne zaman yatar 2025? YKS görevli ücretleri ne zaman, ayın kaçında yatacak?