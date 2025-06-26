ÖSYM sınav ücretleri ne zaman yatar 2025? YKS görevli ücretleri ne zaman, ayın kaçında yatacak?

Üniversiteye girişte kritik eşik olan YKS’nin ardından sınavda görev alan kamu personeli ve öğretmenler, ödeme süreciyle ilgili gelişmeleri yakından takip ediyor. 21-22 Haziran 2025 tarihlerinde yapılan sınavda yaklaşık 2.5 milyon aday ter dökerken, on binlerce sınav görevlisi de organizasyonda aktif rol aldı. ÖSYM tarafından yürütülen oturumlarda görevli olanlar, “2025 YKS gözetmen ücreti yattı mı, ne zaman yatacak?” sorusuna yanıt arıyor. İşte sınav görevlilerine yapılacak ödemelere dair son bilgiler ve gelişmeler…