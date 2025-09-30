Üniversite ek tercih sonuçları için heyecanlı bekleyiş sürüyor. ÖSYM tarafından YKS ek tercih sonuçları duyurulacak. Yapılacak değerlendirme işlemlerinin ardından yerleştirme sonuçları erişime açılacak. 0 Eylül'de tamamlanacak YKS ek tercih işlemlerinin ardından adaylar ÖSYM'den yapılacak açıklamayı bekleyecek. Peki, 2025 YKS ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte YKS ek tercih sonuçları için belirtilen tarih.
YKS ek tercih sonuçları sorgulamaları için geri sayım başlarken, gözler de ÖSYM üniversite yerleştirme sonucu sorgulama ekranına çevrildi. Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) genel yerleştirmelerinin ardından ek tercihler alındı. 2 yıllık ve 4 yıllık üniversitelere girmek isteyen adaylar YKS ek tercih sonuçlarını ÖSYM AİS üzerinden ösym.gov.tr adresinden öğrenecekler. İşte, 2025 YKS ek tercih sonuçları ile ilgili detaylar
YKS EK TERCİH SÜRESİ NE ZAMAN SONA ERİYOR?
ÖSYM tarafından yapılan duyuru doğrultusunda YKS ek yerleştirme tercihleri 25-30 Eylül tarihleri arasında olacak.
Tercihler 25 Eylül saat 14.00 itibariyle alınmaya başlandı ve 30 Eylül saat 23.59'da sona erecek.
Ek tercih ücreti 130 TL'dir.
YKS EK TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
2024 yılında YKS ek tercih sonuçları, ek tercih sürecinin tamamlanmasının ardından 2 hafta sonra açıklanmıştı. Bu yıl da ek tercih sonuçlarının 30 Eylül'de tamamlanacak olması nedeniyle sonuçların ekim ayının 2. haftası itibarıyla açıklanması bekleniyor.
YKS EK TERCİH ÜNİVERSİTE KAYITLARI NE ZAMAN?
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2025 YKS ek tercih sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte, kayıt yaptırmaya hak kazanan öğrenciler için ek kayıt süreci başlayacak.
YÖK tarafından üniversite ek kayıt süreçleri genellikle ek tercih sonuçlarının açıklanmasından bir hafta sonra alınmaya başlıyor.
Buna göre; 2025 YKS ek tercih kayıtlarının bu yıl ek ekim ayının 3. haftası itibarıyla başlaması bekleniyor.
YKS EK TERCİH KILAVUZU YAYIMLANDI
2025 YKS ek tercih kılavuzu ÖSYM tarafından yayımlandı. ÖSYM'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
''2025 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarına göre 2025-2026 eğitim öğretim yılı için yükseköğretim programlarına ek yerleştirme işlemleri, ÖSYM tarafından yapılacaktır.
Adaylar, 2025-YKS Ek Yerleştirme için tercihlerini, 25-30 Eylül 2025 tarihleri arasında T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması'ndan bireysel olarak yapacaktır. Tercih işlemleri, 25 Eylül 2025 tarihinde saat 14.00'te başlayacak ve 30 Eylül 2025 tarihinde saat 23.59'da sona erecektir.
2025-YKS Yükseköğretim Programları Ek Yerleştirme Kılavuzu'na, aşağıdaki bağlantıdan erişilebilecektir. Tercih yapacak adayların Kılavuz'u dikkatle incelemeleri, tercihlerini Kılavuz bilgileri doğrultusunda yapmaları gerekmektedir.
Ek yerleştirme işlemleri; 2025 Yükseköğretim Kurumları Sınavı Kılavuzu, 2025-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu ile 2025-YKS Yükseköğretim Programlarına Ek Yerleştirme Kılavuzu'nda belirtilen kurallar doğrultusunda yapılacaktır.''
2025 YKS EK YERLEŞTİRME KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ
YKS EK TERCİH NASIL, NEREDEN YAPILIR?
YKS ek yerleştirme tercihleri ÖSYM AİS üzerinden T.C. kimlik numarası ve şifre ile giriş yapılarak bireysel olarak yapılacak.
YKS EK YERLEŞTİRME TERCİH EKRANI