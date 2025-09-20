ÖTV'SİZ ARAÇ ALIMI SON DAKİKA GELİŞMELER: 20 Yaş Üzere Araç ÖTV Muafiyeti Meclis'ten Geçti Mi, Şartları Neler, Açıklandı Mı?

20 yaş üstü araç sahipleri için ÖTV muafiyeti gündemde. TBMM’ye sunulan yeni kanun teklifi, eski ve yüksek emisyonlu araçların trafikten kaldırılmasını öngörüyor. Düzenleme ile vatandaşlar, araçlarını teslim ederek yerli üretim çevreci araçlara avantajlı koşullarla sahip olabilecek. Teklif, aynı zamanda yerli otomotiv sektörünü destekleyerek ekonomiye katkı sağlamayı amaçlıyor.
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, yerli otomobil alımlarını teşvik edecek yeni bir destek programı hazırlıyor. “İlk Arabam Yerli Otomobil Aile Destek Programı” adıyla yürütülecek proje, özellikle 3 ve daha fazla çocuğu olan aileleri hedefliyor. Yüksek yerlilik oranına sahip araçlar, hurda teşviki ve ÖTV indirimi avantajıyla daha uygun fiyatlarla sunulacak. Programın başvuru tarihleri ve ayrıntıları yakında açıklanacak.
İLK ARABAM YERLİ OTOMOBİL AİLE DESTEK PROGRAMI NEDİR?
Türkiye'nin yerli otomotiv sanayi altyapısını güçlendirmek ve otomobile erişimi kolaylaştırmak amacıyla 3 ve daha fazla çocuklu ailelere "İlk Arabam Yerli Otomobil Aile Destek Programı" kapsamında katkı sağlanacak.
İLK ARABAM BAŞVURU ŞARTLARI NELER OLACAK?
AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca Türkiye'nin yerli otomotiv sanayi altyapısını güçlendirmek üzere çeşitli adımlar atılıyor.
Bu kapsamda, otomobile erişimi kolaylaştırmak üzere 3 veya daha fazla çocuklu ailelere yönelik bir araç alım desteği hazırlanıyor. Programla özellikle düşük gelir gruplarının satın alma gücüne uyumlu uzun vadeli finansman imkanı sağlanması planlanıyor.
TALEBİN YÜKSEK OLMASI BEKLENİYOR
"İlk Arabam Yerli Otomobil Aile Destek Programı"na talebin yüksek olması bekleniyor.
Düşük gelir gruplarında araç sahipliği oranı artışının ailelerin mobilitesini artırması, sosyal refah seviyesine katkı sağlaması öngörülüyor. Ailelerin talebinin yerli ve sıfır yerli otomobille karşılanmasının, ülkedeki binek araçların yaş ortalamasını düşürerek araç başına karbon emisyonunun azalmasını da sağlayacağı tahmin ediliyor. Verilecek desteğin Türkiye'nin yerli ve milli otomobili Togg satışlarına da yansıması bekleniyor.
Henüz Yasalaşmadı
20 yaş üzeri araçlara ÖTV muafiyeti sağlayacak bu düzenleme, yasalaşması halinde yüz binlerce araç sahibi için büyük bir fırsat sunacak. Ancak teklif şu an TBMM gündeminde ve henüz kabul edilmedi. Resmi gelişmeler, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile TBMM açıklamaları üzerinden takip edilmeli.