ÖTV'SİZ ARAÇ ALIMI SON DAKİKA GELİŞMELER: 20 Yaş Üzere Araç ÖTV Muafiyeti Meclis'ten Geçti Mi, Şartları Neler, Açıklandı Mı?

Henüz Yasalaşmadı

20 yaş üzeri araçlara ÖTV muafiyeti sağlayacak bu düzenleme, yasalaşması halinde yüz binlerce araç sahibi için büyük bir fırsat sunacak. Ancak teklif şu an TBMM gündeminde ve henüz kabul edilmedi. Resmi gelişmeler, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile TBMM açıklamaları üzerinden takip edilmeli.