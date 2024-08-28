Özata Denizcilik, denizcilik sektöründeki faaliyetlerini genişletmek amacıyla halka arz sürecine giriyor. Şirket, toplamda 13 milyon 350 bin lot dağıtmayı planlıyor ve bu halka arz ile 1.5 milyar TL'lik bir büyüklüğe ulaşmayı hedefliyor. Yıldız Pazar'da işlem görmeye hazırlanan Özata Denizcilik, üç gün boyunca talep toplayacak. İşte, Özata Denizcilik halka arz detayları, hisse fiyatı, lot miktarı, fon kullanım yeri ve talep toplama tarihleri...

1 / 8 Özata Denizcilik'in halka arzı yatırımcılar tarafından büyük ilgi görüyor. Şirketin hisse fiyatı belirlenirken, yatırımcılara sunulan lot miktarı da dikkat çekiyor. Halka arzdan elde edilecek fonlar, şirketin büyüme stratejileri doğrultusunda kullanılacak. Özata Denizcilik, talep toplama tarihleri boyunca yatırımcılardan gelen talepleri değerlendirerek, halka arz sürecini başarılı bir şekilde tamamlamayı hedefliyor.

2 / 8 Bu süreçte, hisse fiyatı, lot miktarı, fon kullanım yeri ve talep toplama tarihleri yatırımcıların en çok merak ettiği konular arasında yer alıyor. İşte zata Denizcilik halka arz detayları, hisse fiyatı, lot miktarı, fon kullanım yeri ve talep toplama tarihleri...

3 / 8 ÖZATA DENİZCİLİK NE ZAMAN TALEP TOPLAMAYA BAŞLAYACAK? Özata Denizcilik, 27-28-29 Ağustos tarihleri arasında saat 09.00 ile 17.00'de talep toplayacak.

4 / 8 ÖZATA DENİZCİLİK HİSSE FİYATI NEDİR? Özata Denizcilik, hisse fiyatı 105 TL olarak belirlendi.

5 / 8 ÖZATA DENİZCİLİK HALKA ARZ FON KULLANIM YERİ Yüzde 40-45 Finansman giderlerinin azaltılması. Yüzde 20-25 Üst yapı ve alt yapı yatırımları. Yüzde 15-20 GES (Güneş Enerjisi Santrali) proje yatırımı. Yüzde 15-20 İşletme sermayesi.

6 / 8 ÖZATA DENİZCİLİK KAÇ LOT DAĞITACAK? Özata Denizcilik, 13 milyon 350 bin lot dağıtacak, olası lot dağıtımı şu şekilde; - 300 Bin katılım ~ 23 Lot (2415 TL). - 700 Bin katılım ~ 10 Lot (1050 TL). - 1.1 Milyon katılım ~ 6 Lot (630 TL). - 1.5 Milyon katılım ~ 5 Lot (525 TL). - 1.9 Milyon katılım ~ 4 Lot (420 TL). - 2.3 Milyon katılım ~ 3 Lot (315 TL). - 2.7 Milyon katılım ~ 3 Lot (315 TL). - 3.1 Milyon katılım ~ 2 Lot (210 TL).

7 / 8 ÖZATA DENİZCİLİK HALKA ARZ DİĞER DETAYLAR Özata Denizcilik 1.4 milyar TL halka arz büyüklüğüne ve yüzde 18.71 halka arz açıklığına sahip. Firmanın halka arzında T1-T2 bakiyesi kullanılmayacak ancak firma katılım endeksine uygun.