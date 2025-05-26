Özel Güvenlik (ÖGG) sınavı ne zaman, saat kaçta yapılacak? İşte 115. ÖGG sınav tarihi

Özel Güvenlik 115. Temel Eğitim ve 91. Yenileme Eğitimi Sınav takvimi belli oldu. Sınav süreci 16 Mayıs tarihinde başladı. 115. dönem ÖGG sınavına katılacak adayların sınav giriş belgeleri 31 Mayıs günü itibarıyla ÖGNET'e yüklenecek. Sınav süreleri silahlı ve silahsız sınav türlerine göre değişiklik gösteriyor. 115. dönem ÖGG sınavı ne zaman, sonuçlar hangi tarihte açıklanacak? İşte 115. ÖGG sınav tarihi.
Özel güvenlik görevlisi olmak isteyen adayların katılım sağlayacağı söz konusu sınav haziran ayında yapılacak. 19 Mayıs-23 Mayıs 2025 tarihlerinde sınav başvuru ücretini yatıran adaylar, işlemlerini tamamlayacaklar.
115. dönem Özel Güvenlik (ÖGG) sınavı ne zaman?
Özel Güvenlik 115. Temel Eğitim ve 91. Yenileme Eğitimi Sınavı için giriş yerlerini gösteren belge 31 Mayıs - 22 Haziran tarihleri arasında adaylara sunulacak.
ÖGG sınav uygulaması ise 29 Haziran Pazar günü saat 10:00'da olacak.
Sınava dair sorular ve cevap anahtarları 1 Temmuz'da yayımlanacak. Sorulara itirazlar 2-4 Temmuz'da alınacak.
ÖGG sonuçları ne zaman açıklanacak?
155. dönem ÖGG sınav sonuçları EGM tarafından 18 Temmuz'da açıklanacak. Adaylar sonuçlarını ÖGNET üzerinden görüntüleyebilecek. Ardından 21-23 Temmuz'da sonuçlara itirazlar alınacak.
ÖGG sınavı nasıl yapılacak?
Sınav süresi, silahlı sınava girecek kursiyerler için (100 adet genel soru + 25 adet silah bilgisi) 150 dakika, silahsız sınava girecek kursiyerler için (sadece 100 adet genel soru) 120 dakika, silah farkı sınavına girecek kursiyerler için (sadece 25 adet silah bilgisi) 30 dakikadır. Herhangi bir ek süre verilmeyecektir. Sınava giren adaylar ilk 30 dakika ve son 20 dakika içinde sınav salonunu terk edemeyeceklerdir.
Sınavda adaylara 100 adet çoktan seçmeli soru sorulacaktır. Her bir soru bir puan olmak üzere değerlendirme 100 puan üzerinden olacaktır. Soru grupları aynı olan adayların arka arkaya ve yan yana oturmalarına müsaade edilmeyecektir.
Silah farkı sınavına giren adaylar için 25 adet çoktan seçmeli silah bilgisi sorusu sorulacaktır. Silah farkı eğitimi almış olan adaylar sadece silah bilgisi sorularını cevaplayacaktır. Değerlendirme her bir soru iki puan olmak üzere 50 puan üzerinden yapılacaktır.
ÖGG TAKVİM 2025
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