PAPARA KAPANMA SON DAKİKA AÇIKLAMALAR: Papara'da son durum nedir? Papara kapandı mı?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), elektronik para kuruluşu Papara’nın faaliyet iznini iptal ettiğini duyurdu. Kararın ardından milyonlarca kullanıcısı bulunan platform hakkında “Papara kapandı mı, hesaplar ne olacak?” soruları gündeme geldi. İşte Papara ile ilgili son gelişmeler...

PAPARA'DA SON DURUM NEDİR? KAPANDI MI? TCMB, Papara Elektronik Para A.Ş.'nin faaliyet iznini iptal etti. Resmî Gazete'de yayımlanan karara göre, Papara'ya 21 Nisan 2016 tarihinde verilen elektronik para kuruluşu olarak faaliyet yürütme izni, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu kararına dayanarak geri çekildi.