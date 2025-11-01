Yeni Şafak
PAPARA KAPANMA SON DAKİKA AÇIKLAMALAR: Papara'da son durum nedir? Papara kapandı mı?

12:421/11/2025, Cumartesi
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), elektronik para kuruluşu Papara’nın faaliyet iznini iptal ettiğini duyurdu. Kararın ardından milyonlarca kullanıcısı bulunan platform hakkında “Papara kapandı mı, hesaplar ne olacak?” soruları gündeme geldi. İşte Papara ile ilgili son gelişmeler...

Elektronik para ve dijital cüzdan sektörünün önde gelen markalarından Papara hakkında flaş bir gelişme yaşandı. Merkez Bankası, Papara’nın faaliyet iznini iptal etti. Gelişmenin ardından kullanıcılar, “Papara kapatıldı mı, hesaplara ne olacak?” sorularına yanıt aramaya başladı.

PAPARA'DA SON DURUM NEDİR? KAPANDI MI?

TCMB, Papara Elektronik Para A.Ş.’nin faaliyet iznini iptal etti. Resmî Gazete’de yayımlanan karara göre, Papara’ya 21 Nisan 2016 tarihinde verilen elektronik para kuruluşu olarak faaliyet yürütme izni, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu kararına dayanarak geri çekildi.

Kararda, 6493 sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun’un ilgili maddeleri uyarınca iptal kararının alındığı belirtildi.

#Papara
#papara son durum
#papara kapandı mı
