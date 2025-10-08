Pegasus düzenlediği yurt dışı bilet kampanyası kapsamında 9 euro artı vergilerden başlayan fiyatlarla biletleri satışa sundu. 7-8 Ekim 2025 tarihlerinde geçerli olacak kampanyanın tüm rotaları belli oldu. İndirimli bilet alan yolcular, 26 Ekim 2025-28 Mart 2026 tarihleri arasında yolculuk edebilecek. Peki, kampanyadan hangi hatlarda faydalanılabilecek? İşte, Pegasus 9 euro kampanya detayları...

1 /7 Pegasus yurt dışı uçuşlara özel yeni bir uçak bileti kampanyası başlattı.

Pegasus tarafından başlatılan kampanyada biletlerin 9 euro artı vergilerden başlayan fiyatlarla satışa sunulduğu açıklandı.

2 /7 PEGASUS YURT DIŞI BİLET KAMPANYASI BAŞLATTI

Pegasus 7-8 Ekim 2025 tarihlerinde geçerli olacak kampanya kapsamında belirli rotaları 9 euro artı vergilerden başlayan fiyatlarla satışa çıkardı. Yolcular, 26 Ekim 2025-28 Mart 2026 tarihleri arasında seyahat edecek.

3 /7 Kampanya kapsamında 200.000 adet koltuk ayrıldığı paylaşılan açıklamada, kampanyanın geçerli olacağı hatlar şöyle sıralandı:

4 /7

5 /7

6 /7