Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Özgün
Özgün Haberler
Pegasus'tan 9 euroya yurt dışı bileti kampanyası! İşte kampanya tarihleri ve kampanyalı rotalar

Pegasus'tan 9 euroya yurt dışı bileti kampanyası! İşte kampanya tarihleri ve kampanyalı rotalar

11:498/10/2025, Çarşamba
Yeni Şafak
Sonraki haber

Pegasus düzenlediği yurt dışı bilet kampanyası kapsamında 9 euro artı vergilerden başlayan fiyatlarla biletleri satışa sundu. 7-8 Ekim 2025 tarihlerinde geçerli olacak kampanyanın tüm rotaları belli oldu. İndirimli bilet alan yolcular, 26 Ekim 2025-28 Mart 2026 tarihleri arasında yolculuk edebilecek. Peki, kampanyadan hangi hatlarda faydalanılabilecek? İşte, Pegasus 9 euro kampanya detayları...

Pegasus yurt dışı uçuşlara özel yeni bir uçak bileti kampanyası başlattı.


Pegasus tarafından başlatılan kampanyada biletlerin 9 euro artı vergilerden başlayan fiyatlarla satışa sunulduğu açıklandı.

PEGASUS YURT DIŞI BİLET KAMPANYASI BAŞLATTI


Pegasus 7-8 Ekim 2025 tarihlerinde geçerli olacak kampanya kapsamında belirli rotaları 9 euro artı vergilerden başlayan fiyatlarla satışa çıkardı. Yolcular, 26 Ekim 2025-28 Mart 2026 tarihleri arasında seyahat edecek.

Kampanya kapsamında 200.000 adet koltuk ayrıldığı paylaşılan açıklamada, kampanyanın geçerli olacağı hatlar şöyle sıralandı:

PEGASUS UÇAK BİLETİ NASIL ALINIR?

Pegasus kampanya dahilince ucuza uçak bileti flypgs.com ve Pegasus Mobil uygulamasından alınabilecek. Kampanya sadece 200.000 adet koltukla geçerli olacak.

#uçak bileti
#ucuz bilet
#pegasus
#yurt dışı seyahat
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Bugün nerede, deprem oldu? Balıkesir deprem Kandilli ve AFAD son depremler listesi 8 Ekim 2025