Pegasus düzenlediği yurt dışı bilet kampanyası kapsamında 9 euro artı vergilerden başlayan fiyatlarla biletleri satışa sundu. 7-8 Ekim 2025 tarihlerinde geçerli olacak kampanyanın tüm rotaları belli oldu. İndirimli bilet alan yolcular, 26 Ekim 2025-28 Mart 2026 tarihleri arasında yolculuk edebilecek. Peki, kampanyadan hangi hatlarda faydalanılabilecek? İşte, Pegasus 9 euro kampanya detayları...
Pegasus yurt dışı uçuşlara özel yeni bir uçak bileti kampanyası başlattı.
PEGASUS YURT DIŞI BİLET KAMPANYASI BAŞLATTI
Pegasus 7-8 Ekim 2025 tarihlerinde geçerli olacak kampanya kapsamında belirli rotaları 9 euro artı vergilerden başlayan fiyatlarla satışa çıkardı. Yolcular, 26 Ekim 2025-28 Mart 2026 tarihleri arasında seyahat edecek.
Kampanya kapsamında 200.000 adet koltuk ayrıldığı paylaşılan açıklamada, kampanyanın geçerli olacağı hatlar şöyle sıralandı:
PEGASUS UÇAK BİLETİ NASIL ALINIR?
Pegasus kampanya dahilince ucuza uçak bileti flypgs.com ve Pegasus Mobil uygulamasından alınabilecek. Kampanya sadece 200.000 adet koltukla geçerli olacak.