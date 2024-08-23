Polislik KPSS taban puanları ve puan türü, Kamu Personeli Seçme Sınavı Lisans oturumları sonuçlarıyla beraber adayların gündemine geldi. KPSS lisans sınavı sonuçları, 23 Ağustos Cuma günü erişilebilir hale geldi. Adaylar, özellikle hemşirelik dalında gerekli puanları titizlikle incelediler. Öyle ki, bu puanlar, birçok adayın kamu kurumlarında istihdam edilme şansını belirleyecek temel ölçüt haline gelmiştir. Polislik için gereken KPSS puanları merak konusu oldu. Peki polislik KPSS kaç puan? Polislik hangi puan türüyle alım yapılıyor? İşte 2024 polislik atama puanları...
Polislik başvurusunda bulunmak isteyen adaylar Emniyet Genel Müdürlüğü’nün (EGM) alımlar için hangi puan türü gerektiğini merak ediyor. KPSS sonuçlarıyla beraber polislik için gereken şartlar araştırılıyor. Peki 2024 KPSS puanı nedir, kaç puanla alım yapılıyor? KPSS polislik hangi puan türü? İşte ayrıntılar...
POLİSLİK KPSS ATAMA PUAN TÜRÜ NEDİR?
Lisans mezunlarının Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde polis olarak görev alabilmesi için KPSS puan şartı aranır. Polislik başvuruları için KPSS P3 puan türü dikkate alınmaktadır. KPSS P3 puanı ile POMEM ve PAEM’e başvuru yapılabilir.
POLİS ALIMI KPSS EN DÜŞÜK PUAN KAÇTIR?
Polis alımı için başvuru yapmak isteyen adayların KPSS’de Bakanlıkça belirlenecek taban puan veya üzerinde puan almış olması gerekiyor.
Lisans mezunları için KPSS lisans puanı P3 puan türünden (60,00) taban puan veya üzerinde alması gerekmektedir.
31. DÖNEM POMEM BAŞVURU ŞARTLARI
a) T.C. vatandaşı olmak,
b) Lisans mezunu veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,
c) KPSS’de Bakanlıkça belirlenecek taban puan veya üzerinde puan almış olmak, (Lisans mezunları için 2022 veya 2023 yılları içinde yapılan KPSS lisans puanı P3 puan türünden (60,00) taban puan veya üzerinde puan almış olmak.)
ç) Şehit veya vazife malullerinin eş veya çocukları için POMEM Giriş yönetmeliğinin 8’inci maddesinin (c) bendinde belirlenen puanın en az % 80’ini almış olmak, (Şehit veya Vazife Malulü eş ve çocuklarından lisans mezunları için 2022 veya 2023 yılları içinde yapılan KPSS lisans puanı P3 puan türünden en az (48,00) taban puan veya üzerinde puan almış olmak.)
d) 18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde, düzeltmeden önceki yaş dikkate alınmak şartıyla, sınavın yapıldığı yılın 01 Ocak tarihi itibariyle 30 yaşından gün almamış olmak (01 Ocak 1995 ve daha sonraki tarihlerde doğmuş olmak),
e) Kadınlar için 162 cm, erkekler için 167 cm’den kısa boylu olmamak, BMİ (beden kitle endeksi), 18 (dahil) ile 27 (dahil) arasında olmak,
f) Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak,
g) Sağlık durumu yönünden, Sağlık Şartları Yönetmeliğinde belirlenen koşulları taşımak,
ğ) 26.09.2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile, adayın;
1) Kasten işlenen bir suçtan dolayı hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa dahi bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına mahkum olmamak,
2) Affa uğramış veya hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık veya cinsel dokunulmazlığa karşı suçlardan dolayı mahkûm olmamak veya bu suçlardan dolayı devam etmekte olan bir kovuşturma bulunmamak veya kovuşturması uzlaşma ile neticelenmemiş olmak,
h) Genelev, birleşme yeri, randevuevi, tek başına fuhuş yapılan konut ve benzeri yerlerde çalışmış veya aracılık ve bekleyicilik fiillerinde bulunmamış olmak, genel ahlak ve edebe aykırı mahiyette her türlü yazılı, sesli ve görüntülü eserleri, kaydedildiği materyale bakılmaksızın üretmek ve satmaktan veya kumar, uyuşturucu veya uyarıcı madde nedeniyle, hakkında herhangi bir adli veya idari soruşturma veya kovuşturma devam ediyor olmamak, bunlardan dolayı idari yaptırım uygulanmamak veya bu işler nedeniyle hüküm giymemiş olmak,
ı) Geçici kayıt tarihi itibarıyla herhangi bir siyasi partiye veya siyasi partilerin yan kuruluşlarına üye bulunmadığına dair yazılı beyan sunmak,
i) Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak,
j) Kamu haklarını kullanmaktan yoksun bırakılmış olmamak,
k) Sağlık Yönetmeliği hükümleri hariç, polis eğitim kurumlarından çıkarılmamış olmak,
l) Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak.
KPSS TERCİHLERİ NE ZAMAN?
KPSS 2024 sonuçlarının açıklanmasıyla tercih takvimi de adayların gündemine geldi.
KPSS tercihleri ile ilgili henüz bir açıklama gelmedi. KPSS tercih kılavuzu da yayımlanmadı. Konuyla gelişme olduğunda haberimizde yer vereceğiz.
KPSS P3 PUANI İLE ALIM YAPAN KURUMLAR
KPSS P3 puan türü, en yaygın kullanılan puan türüdür ve Genel Yetenek ile Genel Kültür testlerine dayalı olarak hesaplanır. P3 puanı, lisans mezunlarının büyük bir kısmının tercih ettiği ve kamu kurumlarındaki çeşitli memur pozisyonları için gerekli olan puandır.
Memur
Öğretmen
Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni (VHKİ)
İdari Memur
Zabıt Katibi
Adaylar KPSS B Grubu Lisans atamaları için 'çift' yıllarda KPSS lisans sınavına girerek bu puanı almak zorundadırlar. 'Tek' yıllarda yapılan KPSS lisans sınavında elde edilen KPSS P3 puanı tercihlerde kullanılamamaktadır. KPSS B Grubu, kamu kurumlarındaki kadro ayrımını ifade etmektedir. Bu kadrolar, KPSS sonrasında ÖSYM başkanlığınca merkezi sistemle ataması yapılan kadrolardır. KPSS B grubu sınavı 2 yılda bir uygulanır. KPSS B grubu atamaları, merkezi alım ve kurumsal alım olmak üzere 2'ye ayrılır. Kurumsal atamalar, ilgili kurumun planladığı tarihlerde gerçekleşir. Merkezi atamalar ise KPSS P3 puan türü baz alınarak gerçekleştirilir.
B Grubuna; memur, koruma ve güvenlik görevlisi, hemşire, mühendis, psikolog, sosyolog, mimar, ebe gibi kadrolar örnek verilebilir.
Sermaye Piyasası Kurulu Bilişim Personeli alımı
SPK Uzman Yardımcısı (Mühendis)
Adalet Bakanlığı, Adliyeler (Kâtiplik, Mübaşir, İnfaz koruma)
Emniyet Genel Müdürlüğü (POMEM) (60 ve üzeri)
Emniyet Genel Müdürlüğü Komiser Yardımcılığı (70 ve üzeri)
Gümrük Muhafaza Memurluğu
Gümrük Muayene Memurluğu
Gümrük Memurluğu Taşra ve Merkez Teşkilatı
Gümrük Bakanlığı Tüketici Hakem Heyeti Raportörlüğü
Gümrük Bakanlığı Ticaret İl Müdürlüğü
Devlet Hava Meydanları Genel Müdürlüğü
T.C. Devlet Demir Yolları Genel Müdürlüğü
Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü
Petrol İşleri Genel Müdürlüğü
Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu
Orman Genel Müdürlüğü
Gençlik Spor Genel Müdürlüğü
Makine Kimya Endüstrisi
TSK (Sözleşmeli subay, astsubay, uzman çavuş)
Gümrük Müsteşarlığı
Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı.
Göç İdaresi Genel Müdürlüğü
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü
Üniversiteler Tarafından Yapılan Personel Alımı