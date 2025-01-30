Qwen 2.5-Max Özellikleri





Qwen 2.5-Max’in, Çinlilerin çoğunun çalışmadığı ve aileleriyle birlikte olduğu Ay Yeni Yılı’nın ilk gününde piyasaya sürülmesinin alışılmadık zamanlaması, Çinli yapay zeka girişimi DeepSeek’in son üç haftadaki meteorik yükselişinin yalnızca denizaşırı rakipleri üzerinde değil, aynı zamanda yerel rekabeti üzerinde de yarattığı baskıya işaret ediyor.





Alibaba’nın bulut birimi resmi WeChat hesabından yaptığı duyuruda OpenAI ve Meta’nın en gelişmiş açık kaynaklı yapay zeka modellerine atıfta bulunarak “Qwen 2.5-Max, neredeyse tüm GPT-4o, DeepSeek-V3 ve Llama-3.1-405B’den daha iyi performans gösteriyor” dedi.