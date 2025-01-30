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DeepSeek ve ChatGPT’den daha iyi! Alibaba Qwen 2.5 yapay zeka modelinin yeni bir versiyonunu yayınladı

DeepSeek ve ChatGPT’den daha iyi! Alibaba Qwen 2.5 yapay zeka modelinin yeni bir versiyonunu yayınladı

11:1630/01/2025, Perşembe
Yeni Şafak
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Çinli teknoloji devi Alibaba, DeepSeek’in piyasaları sarsan çıkışından sonra Qwen 2.5-Max adlı yeni yapay zekâ modelini duyurdu. Teknoloji devi, modelinin DeepSeek, OpenAI ve Meta’nın sistemlerinden daha iyi performans gösterdiğini açıkladı. Alibaba’nın duyurduğu Qwen 2.5-Max modeli nedir? Qwen 2.5-Max yapay zeka modeli nasıl kullanılır? Ücretli mi, ücretsiz mi?

Alibaba, çok beğenilen DeepSeek-V3’ü geçtiğini iddia ettiği Qwen 2.5 yapay zeka modelinin yeni bir versiyonunu yayınladı.

Qwen 2.5-Max Özellikleri


Qwen 2.5-Max’in, Çinlilerin çoğunun çalışmadığı ve aileleriyle birlikte olduğu Ay Yeni Yılı’nın ilk gününde piyasaya sürülmesinin alışılmadık zamanlaması, Çinli yapay zeka girişimi DeepSeek’in son üç haftadaki meteorik yükselişinin yalnızca denizaşırı rakipleri üzerinde değil, aynı zamanda yerel rekabeti üzerinde de yarattığı baskıya işaret ediyor.


Alibaba’nın bulut birimi resmi WeChat hesabından yaptığı duyuruda OpenAI ve Meta’nın en gelişmiş açık kaynaklı yapay zeka modellerine atıfta bulunarak “Qwen 2.5-Max, neredeyse tüm GPT-4o, DeepSeek-V3 ve Llama-3.1-405B’den daha iyi performans gösteriyor” dedi.

Hisseler düştü


DeepSeek’in DeepSeek-V3 modeli tarafından desteklenen yapay zeka asistanının 10 Ocak’ta ve R1 modelinin 20 Ocak’ta piyasaya sürülmesi, Silikon Vadisi’ni şok etti ve teknoloji hisselerinin düşmesine neden oldu. Ancak DeepSeek’in başarısı, yerli rakipleri arasında kendi yapay zeka modellerini yükseltmek için bir mücadeleye de yol açtı.


DeepSeek-R1’in yayınlanmasından iki gün sonra TikTok’un sahibi ByteDance, yapay zeka modellerinin karmaşık talimatları ne kadar iyi anladığını ve yanıt verdiğini ölçen bir kıyaslama testi olan AIME’de Microsoft destekli OpenAI’nin o1’inden daha iyi performans gösterdiğini iddia ettiği amiral gemisi yapay zeka modeli için bir güncelleme yayınladı.

Yapay zekâda farklı yaklaşımlar çarpışıyor


DeepSeek’in kurucusu Liang Wenfeng, geleneksel teknoloji devlerinin yaklaşımını kökten değiştiriyor. Şirket, büyük kampüsler ve binlerce çalışan yerine küçük bir ekiple çalışmayı tercih ediyor. Çin’in en prestijli üniversitelerinden seçilen genç mezunlar ve doktora öğrencileri, şirketin çekirdeğini oluşturuyor. Wenfeng, Waves dergisine verdiği röportajda fiyat rekabetinin kendilerini ilgilendirmediğini vurguladı. DeepSeek’in asıl hedefi, insanlar gibi düşünebilen yapay genel zekaya ulaşmak. OpenAI’a göre yapay genel zekâ, ekonomik değer taşıyan çoğu işte insan performansını aşabilen otonom sistemleri ifade ediyor.

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