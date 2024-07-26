Rektör atamaları son dakika haberi geldi. Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı. Resmi Gazete rektör atamasına göre Anadolu Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Fuat Erdal, Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Mehmet Cahit Güran atandı. Peki hangi üniversiteye rektör atandı? İşte Resmi Gazete Rektör atamaları listesi.
Yükseköğretim camiasında beklenen gelişme yaşandı! Cumhurbaşkanı tarafından yapılan atama kararları, Resmi Gazete'de yayımlanarak kesinleşmiş oldu. Bu önemli gelişmeyle birlikte birçok üniversitenin yeni rektörü belli oldu. Peki hangi üniversiteye rektör atandı? İşte Resmi Gazete rektör atamaları listesi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzası ile yayımlanan karar ile birlikte Yükseköğretim Kurulu Üyeliğine Üniversitelerarası Kurulca seçilen Prof. Dr. Metin Topcuoğlu atandı. İşte Resmi Gazete Rektör atamaları listesi.
Anadolu Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Fuat Erdal, Bingöl Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Erdal Çelik, Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Bayram Yılmaz, Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Mehmet Cahit Güran,
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Semih Aktekin, Selçuk Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Hüseyin Yılmaz,
İstanbul Kent Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Mehmet Necmettin Atsü, İstanbul Nişantaşı Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Ayşegül Komsuoğlu Çıtıpıtıoğlu,
Mudanya Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Emin Karip, Ostim Teknik Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Murat Ali Yülek ve Özyeğin Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Barış Tan atandı.