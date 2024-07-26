Yükseköğretim camiasında beklenen gelişme yaşandı! Cumhurbaşkanı tarafından yapılan atama kararları, Resmi Gazete'de yayımlanarak kesinleşmiş oldu. Bu önemli gelişmeyle birlikte birçok üniversitenin yeni rektörü belli oldu. Peki hangi üniversiteye rektör atandı? İşte Resmi Gazete rektör atamaları listesi.