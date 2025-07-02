RENAULT 2025 TEMMUZ FİYAT LİSTESİ: Güncel Sıfır Km Modellerin Fiyatları

Türkiye’nin en çok tercih edilen otomobil markalarından Renault, 2025 Temmuz ayına ait güncel fiyat listesini duyurdu. Bu ay özellikle Clio, Duster ve Megane modellerinde fiyat artışı yaşanırken, diğer modellerde fiyatlarda değişiklik yapılmadı. Peki, Renault’un Temmuz 2025 fiyatları ne kadar oldu? İşte, detaylı fiyat listesi ve modellerin teknik özellikleri…
Türkiye’de geniş kullanıcı kitlesine sahip Renault, 2025 Temmuz ayı fiyat güncellemesiyle otomobil severlerin gündeminde. Özellikle popüler modeller Clio, Duster ve Megane’da gerçekleşen zamlarla birlikte, sıfır kilometre araç satın almayı düşünenlerin bütçelerini yeniden gözden geçirmesi gerekiyor. Markanın hibrit ve elektrikli seçenekleri de yenilikçi teknolojileriyle dikkat çekiyor.
RENAULT CLİO 2025 TEMMUZ FİYATLARI VE ÖZELLİKLERİ
Motor & Yakıt: 1.0L 90 bg Benzinli
Donanım & Şanzıman: Evolution Otomatik – 1.497.000 TL
Yüksek Donanım: Techno Esprit Alpine Otomatik – 1.617.000 TL
Renault Clio, 1.0 litrelik motoruyla 6.3 lt/100 km yakıt tüketimi sunarken, Techno Esprit Alpine donanım paketi ile karartılmış arka cam, 9.3 inç bilgi-eğlence ve 10 inç dijital gösterge ekranı gibi özelliklerle dikkat çekiyor.
YENİ RENAULT CAPTUR 2025 FİYATLARI VE DONANIMLAR
Motor: 1.3L 160 HP Hibrit
Donanım: Techno Otomatik – 1.870.000 TL
Üst Donanım: Esprit Alpine Otomatik – 1.965.000 TL
Yeni Captur, modern tasarımı ve 160 beygir güç üreten hibrit motoruyla öne çıkıyor. 23 sürüş destek sistemi ve 1.000 km menzili ile kullanıcı dostu.
Opsiyonel Ekstralar:
Çift Renk Gövde ve Tavan: 19.500 TL
Elektrikli Açılır Cam Tavan: 74.000 TL
RENAULT YENİ DUSTER 2025 FİYATLARI VE TEKNOLOJİSİ
Motor Seçenekleri:
Eco-G 100hp Benzin/LPG Manuel – 1.700.000 TL
E-Tech Full Hybrid 145hp Otomatik – 2.095.000 TL
Mild Hybrid 130hp 4x4 Manuel – 2.165.000 TL
Duster, hem benzinli hem hibrit versiyonlarıyla güçlü çekiş ve çok yönlü sürüş modları sunuyor.
Opsiyon Listesi:
Eller Serbest Renault Card: 13.500 TL
Multiview Kamera: 22.500 TL
18" Elmas Kesim Alüminyum Jant: 24.500 TL
RENAULT MEGANE SEDAN 2025 FİYATLARI
Motor & Yakıt:
1.3 TCe 140 bg Benzinli Touch Otomatik – 1.890.000 TL
1.5 dCi 115 bg Dizel Icon Otomatik – 2.149.000 TL
Megane, dayanıklılığı ve performansıyla Türkiye’nin klasikleşmiş sedan modellerinden. Ancak tasarımda biraz geride kalabiliyor.
Opsiyonel Donanımlar:
Elektrikli Panoramik Cam Tavan: 90.000 TL
Adaptif Cruise Control (ACC): 18.000 TL
Navigasyon Paketi: 30.000 TL
RENAULT AUSTRAL 2025 FİYAT LİSTESİ VE DONANIM SEÇENEKLERİ
Motor: Mild Hybrid 160 HP ve Full Hybrid 200 HP seçenekleri
Donanım: Techno ve Techno Esprit Alpine paketleri
Fiyat: 2.253.000 TL’den başlayarak 2.692.000 TL’ye kadar çıkıyor
Austral, teknolojik multimedya sistemleri, geniş iç hacmi ve gelişmiş sürüş destekleri ile SUV segmentinde iddialı.
RENAULT RAFALE 2025 TEMMUZ FİYATLARI
Motor: 1.2L E-Tech 200 HP Hibrit
Donanım: Esprit Alpine Otomatik – 2.883.000 TL
Rafale, sportif tasarımı ve yenilikçi hibrit motoruyla Renault’un amiral gemisi olarak konumlanıyor.
Ekstra Opsiyonlar:
Harman Kardon Ses Sistemi: 78.000 TL
Head up Display: 56.000 TL
Çift Renk Tavan: 21.000 TL