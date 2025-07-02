RENAULT 2025 TEMMUZ FİYAT LİSTESİ: Güncel Sıfır Km Modellerin Fiyatları

Türkiye’nin en çok tercih edilen otomobil markalarından Renault, 2025 Temmuz ayına ait güncel fiyat listesini duyurdu. Bu ay özellikle Clio, Duster ve Megane modellerinde fiyat artışı yaşanırken, diğer modellerde fiyatlarda değişiklik yapılmadı. Peki, Renault’un Temmuz 2025 fiyatları ne kadar oldu? İşte, detaylı fiyat listesi ve modellerin teknik özellikleri…

1 /7 Türkiye’de geniş kullanıcı kitlesine sahip Renault, 2025 Temmuz ayı fiyat güncellemesiyle otomobil severlerin gündeminde. Özellikle popüler modeller Clio, Duster ve Megane’da gerçekleşen zamlarla birlikte, sıfır kilometre araç satın almayı düşünenlerin bütçelerini yeniden gözden geçirmesi gerekiyor. Markanın hibrit ve elektrikli seçenekleri de yenilikçi teknolojileriyle dikkat çekiyor.

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RENAULT CLİO 2025 TEMMUZ FİYATLARI VE ÖZELLİKLERİ Motor & Yakıt: 1.0L 90 bg Benzinli Donanım & Şanzıman: Evolution Otomatik – 1.497.000 TL Yüksek Donanım: Techno Esprit Alpine Otomatik – 1.617.000 TL Renault Clio, 1.0 litrelik motoruyla 6.3 lt/100 km yakıt tüketimi sunarken, Techno Esprit Alpine donanım paketi ile karartılmış arka cam, 9.3 inç bilgi-eğlence ve 10 inç dijital gösterge ekranı gibi özelliklerle dikkat çekiyor.



3 /7 YENİ RENAULT CAPTUR 2025 FİYATLARI VE DONANIMLAR Motor: 1.3L 160 HP Hibrit Donanım: Techno Otomatik – 1.870.000 TL Üst Donanım: Esprit Alpine Otomatik – 1.965.000 TL Yeni Captur, modern tasarımı ve 160 beygir güç üreten hibrit motoruyla öne çıkıyor. 23 sürüş destek sistemi ve 1.000 km menzili ile kullanıcı dostu. Opsiyonel Ekstralar: Çift Renk Gövde ve Tavan: 19.500 TL Elektrikli Açılır Cam Tavan: 74.000 TL



4 /7 RENAULT YENİ DUSTER 2025 FİYATLARI VE TEKNOLOJİSİ Motor Seçenekleri: Eco-G 100hp Benzin/LPG Manuel – 1.700.000 TL E-Tech Full Hybrid 145hp Otomatik – 2.095.000 TL Mild Hybrid 130hp 4x4 Manuel – 2.165.000 TL Duster, hem benzinli hem hibrit versiyonlarıyla güçlü çekiş ve çok yönlü sürüş modları sunuyor. Opsiyon Listesi: Eller Serbest Renault Card: 13.500 TL Multiview Kamera: 22.500 TL 18" Elmas Kesim Alüminyum Jant: 24.500 TL



5 /7 RENAULT MEGANE SEDAN 2025 FİYATLARI Motor & Yakıt: 1.3 TCe 140 bg Benzinli Touch Otomatik – 1.890.000 TL 1.5 dCi 115 bg Dizel Icon Otomatik – 2.149.000 TL Megane, dayanıklılığı ve performansıyla Türkiye’nin klasikleşmiş sedan modellerinden. Ancak tasarımda biraz geride kalabiliyor. Opsiyonel Donanımlar: Elektrikli Panoramik Cam Tavan: 90.000 TL Adaptif Cruise Control (ACC): 18.000 TL Navigasyon Paketi: 30.000 TL



6 /7 RENAULT AUSTRAL 2025 FİYAT LİSTESİ VE DONANIM SEÇENEKLERİ Motor: Mild Hybrid 160 HP ve Full Hybrid 200 HP seçenekleri Donanım: Techno ve Techno Esprit Alpine paketleri Fiyat: 2.253.000 TL’den başlayarak 2.692.000 TL’ye kadar çıkıyor Austral, teknolojik multimedya sistemleri, geniş iç hacmi ve gelişmiş sürüş destekleri ile SUV segmentinde iddialı.



