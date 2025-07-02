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RENAULT 2025 TEMMUZ FİYAT LİSTESİ: Güncel Sıfır Km Modellerin Fiyatları

RENAULT 2025 TEMMUZ FİYAT LİSTESİ: Güncel Sıfır Km Modellerin Fiyatları

11:362/07/2025, Çarşamba
Yeni Şafak
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Türkiye’nin en çok tercih edilen otomobil markalarından Renault, 2025 Temmuz ayına ait güncel fiyat listesini duyurdu. Bu ay özellikle Clio, Duster ve Megane modellerinde fiyat artışı yaşanırken, diğer modellerde fiyatlarda değişiklik yapılmadı. Peki, Renault’un Temmuz 2025 fiyatları ne kadar oldu? İşte, detaylı fiyat listesi ve modellerin teknik özellikleri…

Türkiye’de geniş kullanıcı kitlesine sahip Renault, 2025 Temmuz ayı fiyat güncellemesiyle otomobil severlerin gündeminde. Özellikle popüler modeller Clio, Duster ve Megane’da gerçekleşen zamlarla birlikte, sıfır kilometre araç satın almayı düşünenlerin bütçelerini yeniden gözden geçirmesi gerekiyor. Markanın hibrit ve elektrikli seçenekleri de yenilikçi teknolojileriyle dikkat çekiyor.


RENAULT CLİO 2025 TEMMUZ FİYATLARI VE ÖZELLİKLERİ

Motor & Yakıt: 1.0L 90 bg Benzinli

Donanım & Şanzıman: Evolution Otomatik – 1.497.000 TL

Yüksek Donanım: Techno Esprit Alpine Otomatik – 1.617.000 TL

Renault Clio, 1.0 litrelik motoruyla 6.3 lt/100 km yakıt tüketimi sunarken, Techno Esprit Alpine donanım paketi ile karartılmış arka cam, 9.3 inç bilgi-eğlence ve 10 inç dijital gösterge ekranı gibi özelliklerle dikkat çekiyor.


YENİ RENAULT CAPTUR 2025 FİYATLARI VE DONANIMLAR

Motor: 1.3L 160 HP Hibrit

Donanım: Techno Otomatik – 1.870.000 TL

Üst Donanım: Esprit Alpine Otomatik – 1.965.000 TL

Yeni Captur, modern tasarımı ve 160 beygir güç üreten hibrit motoruyla öne çıkıyor. 23 sürüş destek sistemi ve 1.000 km menzili ile kullanıcı dostu.

Opsiyonel Ekstralar:

Çift Renk Gövde ve Tavan: 19.500 TL

Elektrikli Açılır Cam Tavan: 74.000 TL


RENAULT YENİ DUSTER 2025 FİYATLARI VE TEKNOLOJİSİ

Motor Seçenekleri:

Eco-G 100hp Benzin/LPG Manuel – 1.700.000 TL

E-Tech Full Hybrid 145hp Otomatik – 2.095.000 TL

Mild Hybrid 130hp 4x4 Manuel – 2.165.000 TL

Duster, hem benzinli hem hibrit versiyonlarıyla güçlü çekiş ve çok yönlü sürüş modları sunuyor.

Opsiyon Listesi:

Eller Serbest Renault Card: 13.500 TL

Multiview Kamera: 22.500 TL

18" Elmas Kesim Alüminyum Jant: 24.500 TL


RENAULT MEGANE SEDAN 2025 FİYATLARI

Motor & Yakıt:

1.3 TCe 140 bg Benzinli Touch Otomatik – 1.890.000 TL

1.5 dCi 115 bg Dizel Icon Otomatik – 2.149.000 TL

Megane, dayanıklılığı ve performansıyla Türkiye’nin klasikleşmiş sedan modellerinden. Ancak tasarımda biraz geride kalabiliyor.

Opsiyonel Donanımlar:

Elektrikli Panoramik Cam Tavan: 90.000 TL

Adaptif Cruise Control (ACC): 18.000 TL

Navigasyon Paketi: 30.000 TL


RENAULT AUSTRAL 2025 FİYAT LİSTESİ VE DONANIM SEÇENEKLERİ

Motor: Mild Hybrid 160 HP ve Full Hybrid 200 HP seçenekleri

Donanım: Techno ve Techno Esprit Alpine paketleri

Fiyat: 2.253.000 TL’den başlayarak 2.692.000 TL’ye kadar çıkıyor

Austral, teknolojik multimedya sistemleri, geniş iç hacmi ve gelişmiş sürüş destekleri ile SUV segmentinde iddialı.



RENAULT RAFALE 2025 TEMMUZ FİYATLARI

Motor: 1.2L E-Tech 200 HP Hibrit

Donanım: Esprit Alpine Otomatik – 2.883.000 TL

Rafale, sportif tasarımı ve yenilikçi hibrit motoruyla Renault’un amiral gemisi olarak konumlanıyor.

Ekstra Opsiyonlar:

Harman Kardon Ses Sistemi: 78.000 TL

Head up Display: 56.000 TL

Çift Renk Tavan: 21.000 TL


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