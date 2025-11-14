Sağlık Bakanlığı tarafından alımı yapılacak 15 bin 247 personel alımı için değerlendirme süreci tamamlandı ve KPSS 2025/5 tercih sonuçları açıklandı. Ataması yapılan sağlık personeli, Sağlık Bakanlığı 2025/5 ataması zimmete düşme işlemlerinin ne zaman açıklanacağını merak etmeye başladı. Gözler Sağlık Bakanlığı’na bağlı YHGM’ye çevrildi. Peki Sağlık Bakanlığı 2025/5 ataması zimmete düşme işlemleri ne zaman açıklanacak?
Sağlık Bakanlığı KPSS 2025/5 atama sonuçları açıklandı. 6 Ekim'de tercih sürecinin tamamlanmasıyla birlikte başvuruda bulunan adayları 15 bin 247 sözleşmeli sağlık personeli atama sonuçlarını osym.gov.tr adresi üzerinden öğrendi. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından paylaşılan bilgilere göre, Sağlık Bakanlığı personel alımı tercihlerine başvuran aday sayısı 241 bin 386 olarak açıklandı. Tercih yapan lisans mezunu adaylardan 7 bin 611'i, ön lisans adaylarından 6 bin 339'u ve ortaöğretim adaylarından 1297 kişi olmak üzere toplam 15 bin 247 personel alımı yapıldı.İşte gözler 2025/5 atama sonuçları zimmet işlemlerinde.
Sağlık Bakanlığı 2025/5 ataması zimmet sonuçları ne zaman açıklanacak?
Sağlık Bakanlığı tarafından ataması yapılan sağlık personelleri 2. aşama olan zimmete düşme işleminin sonuçlanmasını bekliyor. Sağlık Bakanlığı 2025/4 ataması zimmete düşme işlemleri 28 günde tamamlanmıştı. Buna göre 2025/5 ataması zimmet sonuçları da kasım ayının ikinci haftasından sonra açıklanması bekleniyor.
Zimmete düşme süresi, evrakların teslim edilmesi ve güvenlik soruşturmasının tamamlanması gibi durumlara bağlı olarak değişir. Zimmet kaydının sisteme düşmesi için, ilgili tebligatın yayınlanmasından sonra 24 saat geçmesi gereklidir. Güncel bilgiler için Sağlık Bakanlığı'nın resmi internet sitesindeki zimmet sorgulama sayfasının takip edilmesi önerilir. Zimmet sorgulama işlemi, ckysweb.saglik.gov.tr/personelgorevyeri/ adresinde yapılabilir.
Sağlıkta zimmet ne demek?
Sağlıkta zimmet, Sağlık Bakanlığı bünyesinde çalışan personelin görev yerlerine ait bilgilere ulaşması anlamına gelir
Zimmet durumu aktif ne demek?
Zimmet durumu aktif, genellikle bir çalışanın belirli bir varlığı (örneğin, telefon, bilgisayar, araç) kullanma yetkisine sahip olduğunu ve bu varlığın kendisine teslim edildiğini ifade eder
Zimmete düşme ne zaman belli olur?
"Zimmete düşme" ifadesi, genellikle Sağlık Bakanlığı'na bağlı personel atamaları ve görev yeri sorgulamaları ile ilişkilidir. Zimmete düşme, Sağlık Bakanlığı KPSS tercihleri neticesinde yerleşenlerin atamadan sonraki kaydını ifade eder.
Zimmet sorgulama nasıl yapılır?
Sağlık Bakanlığı'na bağlı sağlık personelinin görev yeri ve zimmet durumunu sorgulamak için şu adımlar izlenir:
Sağlık Bakanlığı'nın ilgili sayfasına giriş yapın: ckysweb.saglik.gov.tr/personelgorevyeri Arama motorlarından "zimmet sorgulama" şeklinde de bulabilirsiniz.
Meslek seçiminizi yapın: Açılan sayfada ilgili meslek kategorisini seçin.
Kimlik bilgilerinizi girin: Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak, yeni veya eski kimliğinizle nüfus cüzdanı bilgilerinizi girin.
Bilgilerinizi görüntüleyin: Kimlik bilgilerinizi doğru şifreleyerek, atamanızın görev yaptığı yer ve zimmet bilgilerinize ulaşabilirsiniz.
Ataması yapılan sağlık personellerinden istenen belgeler neler?
Sağlık Bakanlığı 2025/5 ile ataması yapılan personelden işe başlayış için istenen belgeleri henüz resmi olarak duyurmadı. Ancak geçmiş yıllarda Sağlık Bakanlığı, ataması yapılanlardan şu belgeleri istemişti:
1. İnternet adresimizde yayımlanan açıktan atama başvuru formunun (EK-1) tüm kısımlarının eksiksiz olarak doldurulmuş hali (tükenmez ya da dolma kalemle silinti, kazıntı yapılmadan el yazısı ile veya bilgisayarda doldurulmuş olması gerekmektedir),
2. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 48. maddesi gereğince, atamaya esas teşkil etmek üzere, Devlet Memuru olmasına engel olabilecek akıl ve ruh hastalığı bulunmadığına dair sağlık raporu (tek hekim raporu da geçerli).
3. Mezuniyet Belgesi;
· Yerleştiği unvanın gerektirdiği öğrenim durumunu gösterir noter tasdikli diploma sureti ya da mezun olduğu okuldan onaylı (kurum kaşesi, mührü ile imzalayanın kaşesinin de bulunduğu) sureti,
· Diplomalarının düzenlenmemiş olması halinde ilgili kurumlarca verilen ve daha sonra diploma veya örneğiyle değiştirilebilen geçici mezuniyet belgesinin aslı veya noter onaylı sureti,
· Diplomasını kaybedenler için mezun olduğu okuldan alacağı zayi belgesi,
· Eğitimini yurt dışında tamamlayanlardan, diplomalarının denkliği Milli Eğitim Bakanlığı veya Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylananların, denklik belgesinin aslı veya noter tasdikli sureti,
· Lisans ve Önlisans mezunlarının https://www.turkiye.gov.tr/ adresinden; “Yükseköğretim Mezun Belgesi Sorgulama” ekranından alınan “mezun bilgilerini” gösterir belge,
· Tasdikname kabul edilmeyecek olup, adayın en son bitirdiği okuldan diploma bilgilerini içeren tarih-sayılı okul müdürü tarafından kaşeli ve imzalı resmi yazı teslim etmeleri gerekmektedir. “Geçici Mezuniyet Belgesi” sunacaklardan, mezuniyetlerinin üzerinden 2 (iki) yıl geçenlerin geçici mezuniyet belgesi ya da onaylı sureti kabul edilmeyecektir.
4. 2 (iki) adet fotoğraf (4,5 x 6 cm ebadında ve fotoğrafların arkasına ad, soyadı yazılmış olacak),
5. Mal Bildirim Beyannamesi (EK-2) (ilgili alanları doldurulmuş ve imzalanmış),
6. 18 yaşını tamamlamamış adayların kaza-i rüşt kararı, (Bir meslek veya sanat okulunu bitirenler en az 15 yaşını doldurmuş olmak ve Türk Medeni Kanununun 12’nci maddesine göre kazai rüşt kararı almak şartıyla Devlet memurluklarına atanabilirler.),
7. Yerleştirme Sonuç Belgesinin internet çıktısı,
Askerlik durum belgesi ve adli sicil belgesini evrak tesliminde verenlerin belgeleri kabul edilecektir.