Sağlık Bakanlığı 2025/5 ataması zimmet sonuçları ne zaman açıklanacak?

Sağlık Bakanlığı tarafından ataması yapılan sağlık personelleri 2. aşama olan zimmete düşme işleminin sonuçlanmasını bekliyor. Sağlık Bakanlığı 2025/4 ataması zimmete düşme işlemleri 28 günde tamamlanmıştı. Buna göre 2025/5 ataması zimmet sonuçları da kasım ayının ikinci haftasından sonra açıklanması bekleniyor.

Zimmete düşme süresi, evrakların teslim edilmesi ve güvenlik soruşturmasının tamamlanması gibi durumlara bağlı olarak değişir. Zimmet kaydının sisteme düşmesi için, ilgili tebligatın yayınlanmasından sonra 24 saat geçmesi gereklidir. Güncel bilgiler için Sağlık Bakanlığı'nın resmi internet sitesindeki zimmet sorgulama sayfasının takip edilmesi önerilir. Zimmet sorgulama işlemi, ckysweb.saglik.gov.tr/personelgorevyeri/ adresinde yapılabilir.