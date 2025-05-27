Sağlık Bakanlığı 3.658 işçi alımı kura çekimi sonrası işleyecek süreç belli oldu. Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura çekilişi canlı yayınlandı, sonuçlar bekleniyor. Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura çekimi isim listesi şeklinde asil ve yedek aday şeklinde duyurulacak. 3 bin 658 sürekli işçi alımı yapılacak olup canlı ve noter huzurunda Sağlık Bakanlığı kura çekimi sonuçları isim isim açıklanacak. Peki, kurada ismi çıkan asil ve yedek kişiler için süreç nasıl işleyecek? Mülakat ve sınav olacak mı? İşte detaylar...

1 /6 Sağlık Bakanlığı işçi alımları kura çekimi canlı izle ekranı araştırılıyor. Canlı yayın üzerinden noter huzurunda Sağlık Bakanlığı kura sonuçları duyurulacak. İŞKUR üzerinden başvurularını tamamlayanlar gözlerini Sağlık Bakanlığı 3 bin 658 kura çekimi asil ve yedek isim listesi sonuçlarına çevirdi. Kurada ismi çıkan asil ve yedekler için süreç nasıl olacak, sınav yapılacak mı?

2 /6 SAĞLIK BAKANLIĞI 3.658 İŞÇİ ALIMI KURA SONUÇLARI 2025 AÇIKLANDI MI?

Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan takvime göre 3.658 işçi alımı için kura çekimi bugün Ankara’da gerçekleştiriliyor. Kura çekimi 27 Mayıs Salı günü saat 10.00'da başlayacak ve 18:00’da tamamlanacak.Kura çekiminin tamamlanmasının ardından ilan edilen kadronun yaklaşık 3 katı kadar asil ve yedek aday belirlenecek. Kura sonuçları isim listesi şeklinde iscisonuc.saglikg.gov.tr adresinden duyurulacak.

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3 /6 SAĞLIK BAKANLIĞI İŞÇİ ALIMI KURA ÇEKİMİ CANLI YAYINI

Sağlık Bakanlığı işçi alımı kurası noter huzurunda yapılacak. Kura çekimini canlı takip etmek isteyen adaylar ise Bakanlığın resmi YouTube hesabından veya aşağıdaki bağlantı üzerinden kura çekimini takip edebilirler.

SAĞLIK BAKANLIĞI İŞÇİ ALIMI KURA ÇEKİMİ CANLI YAYINI







4 /6 KURANIN ARDINDAN SÜREÇ NASIL İŞLEYECEK? Sağlık Bakanlığı işçi alımı kurası tamamlandıktan sonra sonuçlar isim listesi şeklinde yayınlanacak. Kura çekimi öncesinde adaylardan herhangi bir sınav şartı aranmadı. Benzer şekilde kurada asil olarak yer alan aday sınavsız ve mülakatsız bir şekilde görev yerine yerleştirilecek. Kura sonrasında adayların ilgili kurumlara teslim etmesi gereken evraklar ve son başvuru tarihi ayrıca resmi internet sayfası üzerinden duyurulacak.

5 /6 KURADA YEDEK OLAN ADAY NE YAPACAK? Asil olarak hak kazanan adaylar Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanacak duyuruları takip edecek ve evraklarını teslim edecek. Kurada asil olarak çıkan ancak belirtilen sürede belge teslim etmeyen veya yanlış bilgi veren adayların yerine yedek adaylar çağrılacak.