Sağlık Bakanlığı 3.658 işçi alımı kura tarihi açıklandı mı, başvurular ne zaman bitecek? Sağlık Bakanlığı güvenlik, temizlik görevlisi...

Sağlık Bakanlığı'nın 3.658 sürekli işçi alımı için başvuru süreci devam ediyor. Güvenlik görevlisi, temizlik görevlisi, klinik destek elemanı ve aşçı gibi kadrolara yapılacak alımlar için başvurular 5 Mayıs’ta başlamıştı. Başvurular, İŞKUR’un resmi internet sitesi üzerinden veya Alo 170 hattı aracılığıyla kabul ediliyor. Adaylar, başvuru şartlarını taşıyıp taşımadıklarının tespiti sonrası noter huzurunda yapılacak kura çekimine katılma hakkı kazanacak. Her il için farklı kontenjan ayrılırken, kura sonucu asil ve yedek aday listeleri ayrı ayrı açıklanacak. Başvurular 9 Mayıs’ta sona erecek. Kuraya katılmaya hak kazanan adaylar ve kura tarihleri ilerleyen günlerde duyurulacak.
Sağlık Bakanlığı'nın 81 ilde gerçekleştireceği 3.658 sürekli işçi alımı için başvurular başladı. Güvenlik görevlisi, temizlik görevlisi, klinik destek elemanı ve aşçı gibi kadrolarda yapılacak alımlar için adaylar yalnızca bir il ve tek bir meslek dalı için başvuru yapabilecek. Başvurular, Türkiye İş Kurumu’nun (İŞKUR) resmi internet sitesi üzerinden ya da Alo 170 hattı aracılığıyla gerçekleştiriliyor. Kurumdan yapılan açıklamada, kamu görevinden çıkarılmış kişilerin başvuru yapamayacağı hatırlatıldı. Tüm illerdeki kontenjan dağılımı yayımlanırken, asil ve yedek adaylar noter huzurunda yapılacak kura çekimiyle belirlenecek.
SAĞLIK BAKANLIĞI 3.658 İŞÇİ ALIMI BAŞVURULARI BAŞLADI
Sağlık Bakanlığı 81 ilde İŞKUR üzerinden toplam 3.658 işçi alımı gerçekleştirecek. Başvuru işlemleri esube.iskur.gov.tr adresinden alınmaya başlandı.
Başvuru yapacak adaylar İŞKUR’un resmi internet sitesine aşağıdaki bağlantıdan giriş yaparak “ İş Arayan” linki üzerinden T.C. kimlik numarası ve şifr eile giriş yaparak başvuru yapabilecek.
Alternatif olarak işçi alımı müracaatları Alo 170 hattı üzerinden gerçekleştirebilecek. Sağlık Bakanlığı işçi alımı başvuru işlemleri 9 Mayıs tarihinde sona erecek.
Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura çekimi ise 30 Mayıs tarihinde noter huzurunda yapılacak.
SAĞLIK BAKANLIĞI İŞÇİ ALIMI HANGİ KADROLARA YAPILACAK?
Sağlık Bakanlığı işçi alımı temizlik görevlisi, klinik destek elemanı, özel güvenlik görevlisi (silahsız) ve aşçı kadrolarına gerçekleştirilecek.
Sağlık Bakanlığı tarafından yayımlanan ilan listesine göre alımlar, Adana, Adıyaman, Afyonkarahisar, Ağrı, Amasya, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bilecik, Bingöl, Bitlis, Bolu, Burdur, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Denizli, Diyarbakır, Edirne, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Hatay, Isparta, Mersin, İstanbul, İzmir, Kars, Kastamonu, Kayseri, Kırklareli, Kırşehir, Kocaeli, Konya, Kütahya, Malatya, Manisa, Kahramanmaraş, Mardin, Muğla, Muş, Nevşehir, Niğde, Ordu, Rize, Sakarya, Samsun, Siirt, Sinop, Sivas, Tekirdağ, Tokat, Trabzon, Tunceli, Şanlıurfa, Uşak, Van, Yozgat, Zonguldak, Aksaray, Bayburt, Karaman, Kırıkkale, Batman, Şırnak, Bartın, Ardahan, Iğdır, Yalova, Karabük, Kilis, Osmaniye, Düzce illerine yapılacak.
İŞKUR İŞÇİ ALIMI BAŞVURU EKRANINA GİRİŞ NASIL YAPILIR?
Sağlık Bakanlığı 3.658 İŞKUR başvuru ekranına adaylar T.C. kimlik numarası ve şifreleriyle giriş yapabilecek. Alternatif olarak e-Devlet giriş seçeneğiyle ilanlara başvuru yapılabilir.
Yeni üye olmak isteyenler ise aşağıdaki bağlantı üzerinden sisteme giriş yaparak T.C. kimlik numarası, ad, soyad, baba adı, doğum tarihi, cep telefonu ile yeni üyelik oluşturabilirler.
SAĞLIK BAKANLIĞI 3.658 İŞÇİ ALIMI İLANLARI YAYIMLANDI
Sağlık Bakanlığı 3.658 işçi alımı ilanları 81 il için tek tek yayımlandı. İşçi ilanlarının tamamına buradan ulaşabilirsiniz. İlan edilen kadrolara başvuran adaylar, İŞKUR tarafından Bakanlığa bildirilecek. İşe alınacak sürekli işçiler, Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 12 nci maddesinin üçüncü fıkrası hükmüne göre öncelikliler de dâhil olmak üzere İŞKUR tarafından bildirilen başvuru sahipleri arasından açık iş sayısı (ilan edilen kadro sayısı) kadar asıl ve asıl sayı kadar da yedek aday sınava tabi tutulmaksızın Bakanlık tarafından noter kurası ile belirlenecek.
İŞÇİ ALIMI GENEL ŞARTLARI BELLİ OLDU
Başvuru tarihinin son günü itibarıyla 18 yaşını tamamlamış olmak.
Başvuru tarihinin ilk günü itibarıyla 40 yaşını doldurmamış olmak (05/05/1985 ve daha sonraki doğumlular başvuru yapabilecektir).
Başvurulan meslek için belirlenen bir okuldan (bölümden/programdan) son başvuru tarihi itibarıyla mezun olmak ve istenilen diğer belgelere son başvuru tarihi itibarıyla sahip olmak.
Görevini devamlı yapmasına engel teşkil edecek bedenen, aklen ve ruhen sağlık problemi olmadığını belgelemek (Atanmaya hak kazanan adaylardan istenecektir).
İşe göndermede öncelik hakkına sahip olan adaylardan anılan Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen öncelikli durumlarını gösterir belgeye sahip olmak.
7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu hükümleri gereğince arşiv araştırması sonucuna göre atama işlemi yönünden bir engeli bulunmamak.