Sağlık Bakanlığı işçi alımı kuraları çekiliyor. Sağlık Bakanlığı çok sayıda ilde 572 güvenlik görevlisi alımı yapacak. Başvurular 13 Ekim’de tamamlanmasıyla birlikte gözler kura takvimine çevrildi. Silahsız güvenlik görevlisi elamanı alımı kura çekiliş tarihi belli oldu. Sağlık Bakanlığı alımı güvenlik personeli kuraları ne zaman çekilecek? İşte Sağlık Bakanlığı 2025 işçi alımı kura çekimi ile ilgili tüm ayrıntılar.

1 /5 Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan işçi alımı başvurularının ardından gözler kura çekim tarihine çevrildi. Bakanlık, Bir çok ilde toplam 572 güvenlik görevlisi istihdam edecek. 13 Ekim’de sona eren başvuru sürecinin ardından adaylar, kura tarihleri ve sonuçların açıklanacağı tarihleri merakla bekliyor. Peki, Sağlık Bakanlığı işçi alımı kuraları ne zaman çekilecek? İşte Sağlık Bakanlığı 572 güvenlik personeli alımı kura sonuçları isim listesi sorgulama ekranı.

2 /5 SAĞLIK BAKANLIĞI İŞÇİ ALIMI 2025 SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? Sağlık Bakanlığı 2 bin 764 işçi alımı başvurularının sona ermesinin ardından gözler İŞKUR tarafından gerçekleştirilecek kura çekimi tarihine çevrildi. Başvuru şartlarını sağlayan adaylar 13 Ekim tarihine kadar müracaatlarını İŞKUR üzerinden yaptı. Sağlık Bakanlığı işçi alımı sonuçları yazılı veya sözlü sınav olmadan doğrudan kura yöntemiyle belirlenecek.

3 /5 Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura çekimi 12 Kasım Çarşamba günü saat 09.00-18.00 arasında Ankara’da yapılacak. Kura çekimi Bakanlığın resmi YouTube hesabından canlı olarak yayınlanacak.

4 /5 İŞÇİ ALIMI KURA SONUÇLARI NASIL SORGULANACAK? Kura çekiminin tamamlanmasının ardından asıl ve yedek adayların isim listesi yhgm.saglik.gov.tr adresinden duyurulacak.