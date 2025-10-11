SAĞLIK BAKANLIĞI E-İŞKUR PERSONEL ALIMI 2025: Sağlık Bakanlığı 2.764 İşçi Alımı Başvuruları Başladı Mı, Tarih Duyurusu Geldi Mi?

Sağlık Bakanlığı, Resmî Gazete’de yayımlanan duyuru kapsamında 2.764 sürekli işçi alımı yapacağını açıkladı. Başvurular, İŞKUR’un e-Şube platformu üzerinden alınacak olup temizlik görevlisi, silahsız güvenlik görevlisi ve klinik destek elemanı kadroları için geçerli olacak.
SAĞLIK BAKANLIĞI İŞÇİ ALIMI BAŞVURU EKRANI
Sağlık Bakanlığı İŞKUR işçi alımı başvuru işlemleri 8 Ekim’de başladı. esube.iskur.gov.tr adresinden devam eden başvurular 13 Ekim tarihinde sona erecek. İşçi alımı başvurusu yapacak adaylar elektronik (Online) kullanıcı girişi yaparak işlem yapabilecek.
Sağlık Bakanlığı işçi alımı kadro dağılımı yayımlanan ilanla birlikte belli oldu. 1948 temizlik görevlisi alımı, 572 güvenlik görevlisi alımı, 244 klinik destek elemanı alımı gerçekleştirilecek.
İşçi alımı başvuruları tamamlandıktan sonra kura çekimi tarihi ayrıca duyurulacak. Kura tarihi ve saati, kura yeri, kura sonuçları, asıl ve yedek adaylara ilişkin listeler, atamaya ilişkin bilgi ve belgeler ile diğer her türlü duyurular Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğünün https://yhgm.saglik.gov.tr internet adresinde ilan edilecek.
SAĞLIK BAKANLIĞI İŞÇİ ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI
1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin
(1), (4), (6) ve (7) numaralı alt bentlerinde belirtilen şartlar ile Kamu Kurum ve
Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin
4 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan şartları taşımak. (Yabancı uyruklu
adaylar tercih yapamayacaktır.)
2. Başvuru tarihinin son günü itibarıyla 18 yaşını tamamlamış olmak.
3. Başvuru tarihinin ilk günü itibarıyla 40 yaşını doldurmamış olmak (08/10/1985 ve daha sonraki doğumlular başvuru yapabilecektir).
4. Başvurulan meslek için belirlenen bir okuldan (bölümden/programdan) son başvuru tarihi itibarıyla mezun olmak ve istenilen diğer belgelere son başvuru tarihi itibarıyla sahip olmak.
5. Görevini devamlı yapmasına engel teşkil edecek bedenen, aklen ve ruhen sağlık
problemi olmadığını belgelemek (Atanmaya hak kazanan adaylardan istenecektir).
6. İşe göndermede öncelik hakkına sahip olan adaylardan anılan Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen öncelikli durumlarını gösterir belgeye sahip olmak.
7. 7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu hükümleri gereğince arşiv araştırması sonucuna göre atama işlemi yönünden bir engeli bulunmamak.
8. Güvenlik görevlisi (silahsız) olarak istihdam edilecekler için, yukarıda belirtilen şartlara ilave olarak, 5188 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin
(1), (2) ve (3) alt bendindeki şartlar ile (g) ve (h) bendindeki şartları taşımak.