Sağlık Bakanlığı Elazığ işçi alımı kazananlar listesi

10:5412/11/2025, Çarşamba
G: 12/11/2025, Çarşamba
Sağlık Bakanlığı, bünyesinde istihdam etmek üzere 2 bin 764 işçi alamı için beklenen kura çekilişi yapıldı. Temizlik görevlisi, güvenlik görevlisi, klinik destek elemanı gibi çeşitli branşlarda yapılacak alımlarda İŞKUR'a başvuran kişiler arasında kura çekilişi gerçekleştirildi. İşte Sağlık Bakanlığı Elazığ işçi alımı kura çekiliş sonuçları asil ve yedek isim listesi.

Sağlık Bakanlığı, taşra görevlendirmesi yapılmak üzere 2 bin 764 sürekli işçiye istihdam sağlayacağını duyurdu. Çeşitli kadrolarda görev almak için İŞKUR üzerinden başvuruda bulunan vatandaşların arasından yapılacak kura çekimi sonucu asil ve yedek isim listesi belli oldu. İşte Sağlık Bakanlığı Elazığ sürekli işçi alımı temizlik, güvenlik görevlisi, klinik destek elemanı kura sonuçları kazananların isim listesi.

SAĞLIK BAKANLIĞI İŞÇİ ALIMI ELAZIĞ KURA ÇEKİMİ İSİM LİSTESİ İÇİN TIKLAYIN

