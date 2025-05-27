Sağlık Bakanlığı, merkez ve taşra teşkilatında görevlendirilmek üzere 3 bin 658 sürekli işçi alınacak. İşçi alımları temizlik görevlisi, güvenlik görevlisi, klinik destek elemanı ve 6 aşçı kadrolarında olacak. Sağlık Bakanlığı işçi alımı Aydın kurası bugün Ankara’da noter huzurunda gerçekleştirildi. Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura çekimi Aydın isim listesi şeklinde asil ve yedek aday şeklinde duyurulacak.
Sağlık Bakanlığı 3.658 işçi alımı kura çekimi canlı yayını yoğun ilgi görüyor. Sağlık Bakanlığı 81 ilde temizlik görevlisi, klinik destek elemanı ve güvenlik görevlisi alımı yapacak. Sağlık Bakanlığı 3.658 işçi alımı kura sonuçları belli oldu. Temizlik görevlisi, klinik destek elemanı ve özel güvenlik görevlisi için şartları sağlamayan adaylar kurada ismi çıksa dahi göreve başlayamayacak. İşçi alımı kuraları yapıldı. Kura neticesinde Aydın'da Sağlık Bakanlığı tarafından hastanelere alınacak işçiler de netleşti. İşte Aydın Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura çekiliş sonuçları isim listesi.
SAĞLIK BAKANLIĞI AYDIN İŞÇİ ALIMI KURA SONUÇLARI 2025 AÇIKLANDI MI?
Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan takvime göre 3.658 işçi alımı için kura çekimi bugün Ankara’da gerçekleştiriliyor. Kura çekimi 27 Mayıs Salı günü saat 10:00'da başladı. Kura çekilişi bilgisayar ortamında noter huzuranda gerçekleştiriliyor.
SAĞLIK BAKANLIĞI İŞÇİ ALIMI KURA ÇEKİMİ CANLI YAYINI
Sağlık Bakanlığı işçi alımı kurası noter huzurunda yapılacak. Kura çekimini canlı takip etmek isteyen adaylar ise Bakanlığın resmi YouTube hesabından veya aşağıdaki bağlantı üzerinden kura çekimini takip edebilirler.
SAĞLIK BAKANLIĞI İŞÇİ ALIMI KURA ÇEKİMİ CANLI YAYINI İÇİN TIKLAYINIZ
SAĞLIK BAKANLIĞI HANGİ KADRO VE İLLERE ALIM YAPACAK?
Sağlık Bakanlığı Adana, Adıyaman, Afyonkarahisar, Amasya, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bilecik, Bingöl, Bitlis, Çanakkale, Çankırı, Samsun, Diyarbakır, Edirne ve diğer tüm illere işçi alımı yapacak. Temizlik görevlisi, klinik destek elemanı, özel güvenlik görevlisi için açılan toplam kadrolar ise illere göre farklılık gösterecek. Her il için açılan kadronun 3 katı kadar asil ve yedek aday belirlenecek.
SAĞLIK BAKANLIĞI İŞÇİ ALIMI KURADA YEDEK OLAN ADAY NE YAPACAK?
Asil olarak hak kazanan adaylar Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanacak duyuruları takip edecek ve evraklarını teslim edecek. Kurada asil olarak çıkan ancak belirtilen sürede belge teslim etmeyen veya yanlış bilgi veren adayların yerine yedek adaylar çağrılacak.
SAĞLIK BAKANLIĞI SÜREKLİ İŞÇİ ALIMI HANGİ İLLERDE YAPILACAK?
Sağlık Bakanlığı işçi alımı temizlik görevlisi, klinik destek elemanı, özel güvenlik görevlisi (silahsız) ve aşçı kadrolarına gerçekleştirilecek. Sağlık Bakanlığı tarafından yayımlanan ilan listesine göre alımlar, Adana, Adıyaman, Afyonkarahisar, Ağrı, Amasya, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bilecik, Bingöl, Bitlis, Bolu, Burdur, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Denizli, Diyarbakır, Edirne, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Hatay, Isparta, Mersin, İstanbul, İzmir, Kars, Kastamonu, Kayseri, Kırklareli, Kırşehir, Kocaeli, Konya, Kütahya, Malatya, Manisa, Kahramanmaraş, Mardin, Muğla, Muş, Nevşehir, Niğde, Ordu, Rize, Sakarya, Samsun, Siirt, Sinop, Sivas, Tekirdağ, Tokat, Trabzon, Tunceli, Şanlıurfa, Uşak, Van, Yozgat, Zonguldak, Aksaray, Bayburt, Karaman, Kırıkkale, Batman, Şırnak, Bartın, Ardahan, Iğdır, Yalova, Karabük, Kilis, Osmaniye, Düzce illerine yapılacak.
SAĞLIK BAKANLIĞI İŞÇİ ALIMI GENEL ŞARTLARI NEDİR?
Başvuru tarihinin son günü itibarıyla 18 yaşını tamamlamış olmak.
Başvuru tarihinin ilk günü itibarıyla 40 yaşını doldurmamış olmak (05/05/1985 ve daha sonraki doğumlular başvuru yapabilecektir).
Başvurulan meslek için belirlenen bir okuldan (bölümden/programdan) son başvuru tarihi itibarıyla mezun olmak ve istenilen diğer belgelere son başvuru tarihi itibarıyla sahip olmak.
Görevini devamlı yapmasına engel teşkil edecek bedenen, aklen ve ruhen sağlık problemi olmadığını belgelemek (Atanmaya hak kazanan adaylardan istenecektir).
İşe göndermede öncelik hakkına sahip olan adaylardan anılan Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen öncelikli durumlarını gösterir belgeye sahip olmak.
7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu hükümleri gereğince arşiv araştırması sonucuna göre atama işlemi yönünden bir engeli bulunmamak.