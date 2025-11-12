Yeni Şafak
Sağlık Bakanlığı işçi alımı ŞANLIURFA kura sonuçları: İşte İŞKUR ŞANLIURFA asil ve yedek isim listesi

12:3512/11/2025, Çarşamba
Sağlık Bakanlığı bünyesinde taşra teşkilatında istihdam edilecek 2 bin 764 sürekli işçi alımı için kura çekimi bugün gerçekleştiriliyor. İŞKUR üzerinden yapılan başvuruların ardından adaylar kura sonuçlarını beklemeye başladı. Noter huzurunda ve illerin sıralamasına göre yapılan kura işlemleri, canlı yayınla takip edilebiliyor.

Binlerce adayın gözü bugün Sağlık Bakanlığı’nda! 2 bin 764 sürekli işçi alımı için kura çekimi başladı. Sağlık Bakanlığı Bilkent Yerleşkesi’nde noter huzurunda yapılan çekiliş, iller bazında sırayla devam ediyor. Asil ve yedek adayların kimler olacağı ise canlı yayında belli olacak.

#sağlık bakanlığı
#Sağlık Bakanlığı Kura
#Sağlık Bakanlığı Kura Sonucu
