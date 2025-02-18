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Şampiyonlar Ligi'nde bugün (18 Şubat) hangi maçlar var?

Şampiyonlar Ligi'nde bugün (18 Şubat) hangi maçlar var?

18:2018/02/2025, Salı
G: 18/02/2025, Salı
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UEFA Şampiyonlar Ligi Play-Off turu rövanş maçları bu akşam başlıyor. Ligde bu akşam oynanacak dört karşılaşma ile bir üst tura çıkacak takımlar da belli olacak. Peki bugün hangi maçlar oynanacak? Karşılaşmalar saat kaçta başlayacak?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde rövanş maçları bu akşam oynanacak 4 maçla başlayacak. Kulüpler Play-Off turu ilk maçlarının ardından ikinci turda galibiyet arayarak final finale emin adımlarla ilerlemenin peşinde. İşte futbolda günün maç programı.

BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? (18 ŞUBAT)


UEFA Şampiyonlar Ligi'nde play-off aşaması ikinci maçları bu akşam oynanacak müsabakalarla başlayacak.


Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonunun play-off aşamasında 18-19 Şubat tarihlerinde rövanş müsabakaları oynanacak.


"Devler Ligi"nde play-off turu ikinci maçlarının programı şöyle:

18 Şubat Salı:


20.45 Milan (İtalya) - Feyenoord (Hollanda)

23.00 Atalanta (İtalya) - Club Brugge (Belçika)

23.00 Bayern Münih (Almanya) - Celtic (İskoçya)

23.00 Benfica (Portekiz) - Monaco (Fransa)

19 Şubat Çarşamba:


20.45 Borussia Dortmund (Almanya) - Sporting (Portekiz)

23.00 Paris Saint-Germain (Fransa) - Brest (Fransa)

23.00 Real Madrid (İspanya) - Manchester City (İngiltere)

23.00 PSV (Hollanda) - Juventus (İtalya)


#UEFA Şampiyonlar Ligi
#Bugünkü maçlar
#Futbol

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