TOKİ, sosyal konut seferberliği başlattı. 500 bin sosyal konut projesi kapsamında başvurular 10 Kasım-19 Aralık 2025 tarihlerinde e Devlet üzerinden alınacak. Hane halkı aylık net geliri Anadolu iller için en fazla 127 bin TL olma koşulu bulunacak. Başvuru sahiplerinin eşi ve çocukları dahil üzerinde tapu bulunmayacak. Sosyal konutların illere göre dağılımı belli oldu. Buna göre, Şanlıurfa’’da 13 bin 190 konut yapılacak. Peki Şanlıurfa’da TOKİ 500 bin sosyal konut projesi nerede var, hangi ilçelerde olacak? İşte Şanlıurfa TOKİ 80 ve 65 metrekarelik 2+1 ve 55 metrekarelik 1+1 konut fiyatları.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıkladığı 81 ili kapsayan “Yüzyılın Konut Projesi” ile Türkiye tarihinin en büyük sosyal konut adımını hayata geçiriyor. Proje ile inşa edilecek 500 bin sosyal konut, dar gelirli vatandaşlar için yüzde 10 peşinat ve 240 aya kadar vade seçeneği ile satışa sunulacak. Konutlar 80 ve 65 metrekarelik 2 ayrı 2+1 ve 55 metrekarelik 1+1’lerden oluşacak. Konutların fiyatı ve taksit tutarları İstanbul ve Anadolu illerinde farklı olacak.
Şanlıurfa’da TOKİ 500 bin sosyal konut projesi hangi ilçelerde olacak?
500 bin sosyal konut projesi çerçevesinde Şanlıurfa’da Eyyübiye, Haliliye, Karaköprü, Akçakale, Birecik, Bozova, Ceylanpınar, Halfeti, Hilvan, Siverek, Suruç ve Viranşehir ilçesine TOKİ konutları yapılacak.
TOKİ 13 bin 190 bin sosyal konut Şanlıurfa’nın hangi ilçesinde ne kadar yapılacak?
TOKİ tarafından Şanlıurfa’da yapılacak 13 bin 670 sosyal konutun ilçelere göre dağılımı şu şekilde olacak:
Şanlıurfa’da 55, 65, 80 metrekarelik 1+1 ve 2+1 TOKİ konut fiyatları ne kadar?
Şanlıurfa’da 55 metrekarelik 1+1 konutların satış fiyatı 1 milyon 800 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (180 bin TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 6 bin 750 TL olacak.
Şanlıurfa’da 65 metrekarelik 2+1 konutların satış fiyatı 2 milyon 200 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (220 bin TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 8 bin 250 TL olacak.
Şanlıurfa’da 80 metrekarelik 2+1 konutların satış fiyatı 2 milyon 650 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (265 bin TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 9 bin 938 TL olacak.
TOKİ 500 bin sosyal konutlara kimler başvurabilir?
18 yaşını doldurmuş, en az 10 yıldır TC vatandaşı olanlar projeye başvurabilecek. Başvuru sahiplerinin eşi ve çocukları dahil üzerinde tapu bulunmayacak. Hane halkı aylık net geliri İstanbul için en fazla 145 bin TL, diğer iller için en fazla 127 bin TL olma koşulu bulunacak. Şehit aileleri ile terör, harp ve vazife malulleri bu şarttan muaf tutulacak. Başvuru yapılacak yerlerde adrese dayalı kayıt sistemine göre; başvuru döneminden geriye doğru 1 yıldan az olmamak koşuluyla ikamet ediyor olma şartı aranacak. Emekliler ve deprem bölgesi illeri için nüfusa kayıt veya en az 1 yıl ikamet şartı aranacak.