Avrupa Birliği (AB), sınır güvenliğini artırmak ve yasa dışı göçü engellemek amacıyla yeni bir adım atıyor: Elektronik Giriş/Çıkış Sistemi (EES). Bu sistem, 10 Kasım 2024 itibarıyla devreye girecek. Elektronik Giriş/Çıkış Sistemi, AB dışından Schengen bölgesine giriş yapan kişilerin verilerini dijital ortamda kaydetmeyi sağlayacak. Uzmanlar, yeni sistemin potansiyel sorunlar doğurabileceği konusunda dikkat çekiyor. Peki, Elektronik Giriş/Çıkış Sistemi tam olarak nedir ve bu sistemle birlikte ne gibi değişiklikler olacak? Schengen bölgesi seyahatlerinde elektronik giriş/ çıkış sistemi ne zaman uygulanmaya başlayacak?

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