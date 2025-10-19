Şehir Rehberi

Anadolu’nun bitki hafızası mutfaklara taşınıyor

Oyuncu ve gastronomi yazarı Rıza Sönmez’in yeni kitabı “Anadolu Vegan: Seçilmiş 444 Tarif”, doğaya, sürdürülebilirliğe ve çeşitliliğe duyduğu saygıyla Anadolu’nun kadim mutfak kültürünü yeniden keşfe çıkıyor. On iki yıllık titiz bir çalışmanın ürünü olan kitap, hiçbir hayvansal ürün kullanılmadan hazırlanmış 444 yemek, hoşaf, reçel ve turşu tarifini bir araya getiriyor. “Anadolu Vegan”da yer alan tarifler hem Anadolu’nun çeşitliliğini hem de halkların kuşaklar boyu aktardığı deneyimlerin ortak mirasını anlatıyor.