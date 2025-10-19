Şehir Rehberi

Sessiz sinema Boğaziçi’nde yeniden doğuyor
Klasik batı müziği, caz ve Türk sanat müziğini özgün bir biçimde harmanlayan piyanist ve besteci Hakan Ali Toker, sessiz film geleneğini yeniden canlandırdığı özel bir etkinlikle 22 Ekim Çarşamba günü Boğaziçi Üniversitesi Güney Kampüs’te yer alan ünlü Albert Long Hall’da müzikseverlerle buluşacak. Bugüne kadar 29 ülkede konser veren Hakan Ali Toker, 1913 yılında Boğaziçi Üniversitesi’ne bağışlanan, İngiliz Norman & Beard atölyesinde üretilmiş, tarihi org eşliğinde müzikseverlere canlı bir performans sunacak. Uzun yıllar atıl kaldıktan sonra kapsamlı bir restorasyonla yeniden hayat bulan bu özel enstrümanla gerçekleşecek performans, sessiz sinema döneminin büyüsünü günümüz dinleyicisine benzersiz bir biçimde taşıyacak.
Duygularla üretim zamanı
Pera Müzesi Öğrenme Programları, Ortak Duygular: British Council Koleksiyonu’ndan Yapıtlar sergisine paralel olarak hazırladığı yeni yetişkin programı “Etkileşim Biçimleri” ile katılımcıları birbirinden farklı üretim süreçlerine davet ediyor. 24 Ekim – 28 Kasım arasında gerçekleştirilecek program, heykelden duygu kitabına, iplikle işlenmiş fotoğraflardan kumaş kolajlarına uzanan çalışmalarla; geçicilik, kalıcılık, hafıza ve kimlik gibi kavramlar üzerine düşünmeyi ve üretmeyi teşvik ediyor.
DÇSO’dan Cumhuriyet’e armağan
Doğuş Grubu’nun toplumsal yatırım vizyonuyla 20. yılına adım atmaya hazırlanan Doğuş Çocuk Senfoni Orkestrası (DÇSO), genç müzisyenlere ilham vermek ve klasik müziği geniş kitlelerle buluşturmak hedefini bu yıl da özel bir konserle sürdürüyor. Türkiye’nin öncü ulusal çocuk senfoni orkestrası olan DÇSO, Cumhuriyetimizin 102. yılına unutulmaz bir müzik şöleni armağan ederek, sanatın ve gençliğin gücünü Cumhuriyetin eşsiz değerleriyle bir araya getirecek. 2006 yılından bu yana çalışmalarını sürdüren Orkestra, bünyesinde yetişen genç yetenekleri sahneye taşıyarak onların başarı hikâyelerini 29 Ekim’de Galataport İstanbul’da müzikseverlerle paylaşacak.
Bir idealin inşası ve icrası
Bir asra yürüyen sanat kurumu Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü, 90. yılı onuruna “Bir Milletin Sesi: Işığın Yolunda 90. Yıl” özel etkinliğiyle sanatseverlerle buluşuyor. 21 Ekim 2025 Salı günü, saat 21.00’da AKM Türk Telekom Opera Salonu’nda düzenlenecek etkinlikte, senfonik müzikten halk danslarımıza, mehter müziğimizden sema geleneğimize, halk müziğimizin eşsiz mirasından klasik Türk müziğinin zengin nağmelerine ve tiyatronun etkileyici anlatım gücüne kadar sanatın birçok dalını gözler önüne serilecek. Yaklaşık 200 sanatçıyla hayat bulan bu muhteşem müzik ve dans gösterisini izlemeye davetlisiniz.
Beyaz perdede 8 yeni hikâye
13-21 Kasım tarihleri arasında gerçekleşecek 36. Ankara Film Festivali’nin Ulusal Uzun Film Yarışması’nda yarışacak filmler belli oldu. Ankara’da ilk kez seyirciyle buluşacak 8 film, Mahmut Fazıl Coşkun’un başkanlığındaki jüri karşısına çıkacak. Festivalde bu yıl, Emine Emel Balcı’nın “Buradayım, İyiyim”, Hasan Tolga Pulat’ın “Parçalı Yıllar”, Mustafa Emin Büyükcoşkun ile Semih Gülen’in “Atlet”, Özkan Çelik’in “Perde”, Seyfettin Tokmak’ın “Tavşan İmparatorluğu”, Şeyhmus Altun’un “Aldığımız Nefes”, Tunç Davut’un “Kesilmiş Bir Ağaç Gibi” ve Ziya Demirel’in “En Güzel Cenaze Şarkıları” adlı filmleri jüri karşısına çıkacak.
Anadolu’nun bitki hafızası mutfaklara taşınıyor
Oyuncu ve gastronomi yazarı Rıza Sönmez’in yeni kitabı “Anadolu Vegan: Seçilmiş 444 Tarif”, doğaya, sürdürülebilirliğe ve çeşitliliğe duyduğu saygıyla Anadolu’nun kadim mutfak kültürünü yeniden keşfe çıkıyor. On iki yıllık titiz bir çalışmanın ürünü olan kitap, hiçbir hayvansal ürün kullanılmadan hazırlanmış 444 yemek, hoşaf, reçel ve turşu tarifini bir araya getiriyor. “Anadolu Vegan”da yer alan tarifler hem Anadolu’nun çeşitliliğini hem de halkların kuşaklar boyu aktardığı deneyimlerin ortak mirasını anlatıyor.
Tiyatro festivali 29. yılında perde açıyor
İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından düzenlenen 29. İstanbul Tiyatro Festivali, 20 Ekim’de perdelerini açmaya hazırlanıyor. Mehmet Birkiye küratörlüğünde gerçekleştirilecek festivalin açılışı, bu yıl 80. yaşını kutlayan köklü dans topluluğu Scapino Ballet Rotterdam’ı Arvo Pärt’in ruhani müziğiyle buluşturan, yıldız koreograf Marcos Morau imzalı Katedral ile yapılacak. Ardından, Fransız-Katalan topluluk Baro d’evel’in dans, sirk ve tiyatroyu harmanlayan “Biz Kimiz?” gösterisi izleyicilerle buluşacak. Festivalin ilk haftasında ayrıca, İKSV Erişilebilir Sanat Partneri DenizBank’ın katkılarıyla hayata geçirilen, Perulu Teatro La Plaza’nın sahnelediği, Down sendromlu sekiz oyuncunun rol aldığı Hamlet, İKSV’nin kapsayıcılık ve erişilebilirlik çalışmalarının ilk adımlarından biri olarak izleyiciyle buluşacak.
22 Kasım’a kadar sürecek festival programının tamamına tiyatro.iksv.org adresinden ulaşılabilir.