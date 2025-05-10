SGK erken emeklilik şartları sil baştan yenilendi! 48-49-50-51 yaş için açıklama geldi

Kısıtlanan meslekler listesi tamamına SGK sistemi üzerinden erişilebiliyor.

Örneğin madencilik kolu üzerinde çalışanlar erken emeklilik hakkına sahip olacak. Ancak bu noktadan önemli bir detay yer almaktadır. Buna göre madencilik alanında aşçı, bekçi, danışman, sekreter gibi çalışanlar erken emeklilikten mevcut durumda yararlanıyorlardı. Ancak yeni düzenleme ile artık yararlanamayacaklar. Diğer taraftan ağır ve tehlikeli işlerde erken emeklilik hakkı hala mevcut.

Yeni düzenleme ile bu iş kollarında tanınan ilave prim günü uygulaması devam edecek. Fakat meslek tanımlarında değişiklik yapılacak.