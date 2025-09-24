SGK girişi 1999-2008 arası sigortalıya emeklilik şansı doğdu! 1800-3600 gün primle erken emeklilik kilidi ardına kadar açıldı

Bağ-Kur’lular için erken emeklilik yolu kapanıyor mu? 9 bin prim günü şartı nedeniyle dezavantajlı konumda olan Bağ-Kur’lular, son 7 yılın 1260 gününü SSK’dan yatırarak erken emeklilik fırsatı yakalıyordu. Ancak bu yolun kapanması gündemde. Yeni düzenlemeyle sistemdeki karmaşaya son verilmesi hedefleniyor.
Emeklilik sistemiyle ilgili kritik düzenleme yolda. Mevcut sistemde Bağ-Kur sigortalıları 9 bin prim günüyle, SSK’lılar ise 7.200 günle emekli olabiliyor. Bu farkın kapatılması için başvurulan “son 7 yılın 1.260 günü” kuralı, suiistimaller nedeniyle sona erebilir. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bu uygulamanın kaldırılmasını içeren yeni bir düzenleme üzerinde çalışıyor.
EMEKLİLİKTE 7 YIL KURALI DEĞİŞİYOR!
Bağkur'lular daha erken emekli olabilmek için SSK'ya geçiş yapmakta. Kişilerin emekliliği son 7 yıllık sigortalılık süresinin hangi çatı altında olduğuna göre yapılıyor. Emeklilikten önce son 7 yıl içerisinde 1.260 günlük sigortası SSK’dan yatan bir Bağkurlu, erken emekli olabiliyordu.
YENİ SİSTEM NASIL İŞLEYECEK?
Peki emeklilikte 7 yıl kuralı nedir? Yeni sistem nasıl işleyecek? Esnaflar için konuşulan erken emeklilik hayata geçecek mi? Konuyla ilgili merak edilenleri Milliyet'e değerlendiren Sosyal Güvenlik Müşaviri Emin Yılmaz şu ifadeleri kullandı: “Sosyal güvenlik sisteminde emeklilikle ilgili yasalara bağlı olarak değişkenlikler mevcuttur. Burada 2008 senesinde 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası (SSGSS) kanunumuz ile birlikte eski ismi ile SSK, Bağ-kur Emekli Sandığı tek çatı altında birleşerek Sosyal Güvenlik Kurumu olmuştur. Dolayısıyla sosyal güvenlik sisteminde de emekli olabilmeniz için ilk sigortaya tarihiniz önem teşkil etmektedir.
Ayrıca çalışma hayatında bir dönem esnaflık bir dönemde sigortalı olarak özel sektörde veya Emekli Sandığı’na bağlı olarak çalışmış iseniz hangi kurumdan emekli olacağınızla ilgili bazı kurallar mevcuttur. İlk sigorta başlangıç tarihi 2008’den önce ise çalışılan son 7 yıl içerisinde (2520 gün), 3,5 yıl (1260 gün) hangisinde priminiz daha fazla ise o kurumun şartına göre emekli olunabilir.
Örnek verecek olursak çalışma hayatına 2008 öncesinde başlayan bir kişinin ilgili dönemlerde çalışmaları aşağıdaki tabloda verilmiştir.
Önemli detay: Yukarıdaki örnekte 2520 gün içerisinde 1620 gün SSK üzerinden prim ödediğinden dolayı SSK şartına tabi olarak emekli aylığı bağlanacaktır.
2008 SONRASI İŞE GİRİŞLERDE SİSTEM DEĞİŞİYOR
2008 sonrasında işe girişlerde ise ilgili yasa ile çalışma hayatınızdaki bütün günleriniz masaya yatırılarak en fazla hangi kurumdan prim ödediyseniz o kurumun şartına göre emekli olabileceksiniz. Burada da SSK (4a) 7200 gün ile Bağkur (4b) ve Emekli Sandığı’nda 9000 gün üzerinden prim şartları mevcuttur. Arada 1800 gün fark etmektedir.
ESNAFA 5 YIL ERKEN EMEKLİLİK GELECEK Mİ?
Eğer yasal düzenleme yapılırsa 2008 öncesi ve sonrası için prim süreleri 7200 gün olacaktır. Özellikle çay ocağı işletmesi, sokak arası bakkal, manav, berber gibi esnaflar Bağkur’a kayıtlı olduğundan dolayı 9000 gün prim şartı 5 yıl daha az prim ödenecektir.
Ayrıca 2008 sonrasında SSK ve özellikle küçük esnaf 7200 gün ile emekli olacağından ötürü eşitlenmiş olup son 7 yıl kuralının bir önemi kalmayacaktır. Sadece küçük esnafa yapılacak olan bir düzenleme ile oluşabilecek mağduriyet kısmen giderilmiş olacaktır.”