SGK girişi 1999-2008 arası sigortalıya emeklilik şansı doğdu! 1800-3600 gün primle erken emeklilik kilidi ardına kadar açıldı

Ayrıca çalışma hayatında bir dönem esnaflık bir dönemde sigortalı olarak özel sektörde veya Emekli Sandığı’na bağlı olarak çalışmış iseniz hangi kurumdan emekli olacağınızla ilgili bazı kurallar mevcuttur. İlk sigorta başlangıç tarihi 2008’den önce ise çalışılan son 7 yıl içerisinde (2520 gün), 3,5 yıl (1260 gün) hangisinde priminiz daha fazla ise o kurumun şartına göre emekli olunabilir.