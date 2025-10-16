SİGARA FİYATLARI ZAMLI YENİ TABLO 16 EKİM: En pahalı ve en ucuz sigara ne kadar oldu, kaç TL?

Tütün ürünlerine bir zam daha geldi. Sigara üreticileri, paket başına ortalama 5 TL fiyat artışına gitti. Yapılan son güncellemeyle birlikte en ucuz sigara 95 TL’ye yükselirken, birçok markada yeni fiyat listeleri uygulanmaya başladı. Zamlı fiyatların bugünden itibaren raflara yansıdığı bildirildi.
SİGARAYA ZAM GELDİ (16 EKİM 2025)
Sosyal medyada yayılan yeni sigara fiyat tarifesi gündem oldu. Bir sigara grubunun ürünlerine 16 Ekim 2025 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere zam geldi. Son zamla beraber en ucuz ve en pahalı sigara fiyat listesi de güncellendi.
2025 GÜNCEL SİGARA FİYATLARI NE KADAR, KAÇ TL OLDU?
Sigara grubunun en pahalı sigarası 105 TL, en ucuzu ise 95 TL oldu.
SİGARANIN ZARARLARI
Günümüzde sigaranın zararları herkes tarafından bilinmektedir. Dünya Sağlık Örgütünün istatistiklerine göre 'sigara içmek' dünya çapında bir problem olmakla birlikte tahmini 3 yetişkinden biri sigara kullanmaktadır. Bu istatistiğe göre 1,2 milyar kişinin sigara kullandığı ortaya çıkmaktadır. Dünya Sağlık Örgütünün yaptığı açıklamaya göre birçok ülkede akciğer kanseri görülmektedir ve bu hastalık sigaranın sebep olduğu ölümcül sonuçlardan sadece biridir. Sigara içen kişiler kendilerine zarar verdikleri gibi çevrelerinde bulunan kişilere de zarar verir. Bunlara pasif içici denir.
Sigaranın vücuttaki tüm doku ve organlara sayılamayacak kadar çok zararı vardır. Peki sigaranın zararları nelerdir?
Öncelikle sigaranın en büyük zararını %10-15 kilo eksikliği ve zeka geriliği ile anne karnındaki bebek görür.
Tütün içinde bulunan Karbonmonoksit, Nikotin, Katran gibi zararlı maddeler akciğer kanseri başta olmak üzere, solunum sistemi hastalıklarından olan bronşit ve amfizeme gibi hastalıklara neden olur. İçilen her sigara sizi kansere bir adım daha yaklaştırır. Sigara içenlerde akciğerlerin doğal savunma sistemi bozulur ve buda enfeksiyon kapma riskini artırır.
Sigarada bulunan Karbonmonoksitin kandaki oksijeni yok etmesiyle damarlarda kolestrol depolanır ve bunun neticesinde kalp krizi riski artar.