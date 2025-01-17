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Yarı yıl tatili kaç gün sürecek? Sömestr tatili sonrası okulların açılacağı tarih

Yarı yıl tatili kaç gün sürecek? Sömestr tatili sonrası okulların açılacağı tarih

13:0317/01/2025, Cuma
Yeni Şafak
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2024-2025 eğitim öğretim yılının ilk dönemi sona erdi. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından paylaşılan takvime göre, okullarda ilk dönem karnelerinin dağıtılacağı ve 15 tatilin başlayacağı tarihler netlik kazandı. Yarı yıl tatili kaç gün sürecek? Okullar ne zaman açılacak? İşte ayrıntılar...

Okullarda ilk dönemin sonuna yaklaşıldıkça, milyonlarca öğrenci ve veli karnelerin alınacağı ve yarıyıl tatilinin başlayacağı tarihlere odaklandı. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından açıklanan takvimle birlikte, 2024-2025 eğitim öğretim yılının önemli tarihleri netlik kazandı. İşte detaylar:

Yarı yıl tatili kaç gün sürecek? 


Yarı yıl (sömestr) tatili 15 gün sürüyor.

Karneler Ne Zaman ve Hangi Saatte Verilecek?


Karneler 17 Ocak Cuma günü sabah saatlerinden itibaren okullarda dağıtılmaya başlanacak. Genel olarak saat 08.30'dan itibaren karne dağıtımı yapılması planlanıyor ancak her okulun kendi yönetimi, dağıtım saatini belirleyebilir. Öğrencilerin ve velilerin, okullarının duyurularını takip etmeleri öneriliyor.

İkinci dönem ne zaman başlayacak?


İkinci dönem, 3 Şubat Pazartesi günü başlayacak. İkinci dönem ara tatili ise 31 Mart-4 Nisan arasında yapılacak.

Okullar ne zaman kapanacak?


2024-2025 eğitim öğretim dönemi, 20 Haziran'da sona erecek.

#okul
#15 tatil
#yarı yıl tatili
#sömestr

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Yarı yıl tatili kaç gün sürecek? Sömestr tatili sonrası okulların açılacağı tarih