Karneler Ne Zaman ve Hangi Saatte Verilecek?





Karneler 17 Ocak Cuma günü sabah saatlerinden itibaren okullarda dağıtılmaya başlanacak. Genel olarak saat 08.30'dan itibaren karne dağıtımı yapılması planlanıyor ancak her okulun kendi yönetimi, dağıtım saatini belirleyebilir. Öğrencilerin ve velilerin, okullarının duyurularını takip etmeleri öneriliyor.