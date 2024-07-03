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Sosyal yardım ücretleri güncellendi! Temmuz ayında evde bakım aylığı 9 bin 77 TL oldu

11:29 - 3/07/2024 Çarşamba
Yeni Şafak

Milyonlarca kişinin merakla beklediği Haziran ayı enflasyon verilerini TÜİK, 3 Temmuz itibarıyla nihayet açıkladı. Memur maaşlarına gelen zamla birlikte bazı maaş ve ücretlerde değişiklik yaşandı. Kamu çalışanlarının maaşları, 6 aylık enflasyon farkının belli olmasıyla rakamlar güncellendi. Memur maaş zammı ile evde bakım aylıklarında da artış yaşandı. Temmuz 2024 evde bakım maaşı ne kadar, kaç TL oldu? Evde bakım desteği ücretine ne kadar zam geldi? İşte güncellenen yeni rakam...

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Milyonlar Temmuz 2024 memur maaş zammı dönemini bekliyordu. Nihayet 6 aylık enflasyon farkı bugün belli oldu. Maaş zammı ile evde bakım maaşı da güncellendi.

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Evde bakım aylığı ne kadar oldu, yüzde kaç arttı?


Memur maaşlarına gelen zamla birlikte bazı maaş ve ücretlerde değişiklik yaşandı. Evde bakım yardımı da bu değişikliklerden etkilendi. Son açıklanan enflasyon rakamıyla birlikte memur ve memur emeklilerine yüzde 19.31 zam yapıldı.

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Memur maaşlarına gelecek zamla birlikte evde bakım yardımına da memur maaş zammı oranında artış yapılacak. Mevcut durumda evde bakım yardımı aylığı 7608,77 lira olarak ödeniyor.


Memur maaşı zammı oranı doğrultusunda Evde bakım yardımı 7608 liradan 9077,1 liraya yükseldi.

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EVDE BAKIM YARDIMI NASIL ALINIR, BAŞVURULAR NEREDEN YAPILIR?


Engelli bireylerin evde bakım yardımından yararlanabilmesi için iki şart bulunmaktadır.


Her ne ad altında olursa olsun her türlü gelirler toplamı esas alınmak suretiyle hane içinde kişi başına düşen ortalama aylık gelir tutarının asgari ücretin aylık net tutarının 2/3’ ünden daha az olduğunun tespit edilmesi,


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18 yaşından büyükler için düzenlenen engelli sağlık kurulu raporunda “ağır engelli” veya “tam bağımlı”, 18 yaşından küçükler için düzenlenen engelli sağlık kurulu raporunda ise “ağır engelli” veya “Çok ileri düzeyde özel gereksinimi vardır”, “Belirgin özel gereksinimi vardır” ve “Özel koşul gereksinimi var” ifadelerinden birinin yer alması gerekmektedir.

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EVDE BAKIM AYLIĞI SMS VE E-DVELET İLE SORGULAMA


Evde bakım aylığı ödemelerinin hesaplara yatıp yatmadığı SMS veya e-Devlet sistemi üzerinden sorgulanabiliyor. Pek çok işlemin online olarak gerçekleştirilmesini sağlayan e-Devlet'in "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" sayfasından evde bakım aylığı görüntülenebiliyor.


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Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama özelliği Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı sekmesinin altında bulunuyor.


Evde bakım yardımı her ay belirli tarihlerde hesaplara geçiyor.

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Mühendis maaşları güncellendi! 2024 Temmuz ayı mühendis maaşlarına ne kadar zam geldi, kaç TL oldu?