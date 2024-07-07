Jandarma Genel Komutanlığı, 2024 yılında yapılacak Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonrasında toplam 523 askeri öğrenci alımı yapacak. JSGA ve JAMYO öğrenci alımı için başvurular başladı. Başvurular 5 Temmuz 2024 tarihinde başladı ve 25 Temmuz 2024 saat 23:59'da sona erecek. Peki Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Subay – Astsubay alımı ne zaman, şartları neler?
Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi, 2024 yılında subay ve astsubay olmak isteyen vatandaşlar için 483 erkek ve 40 kadın olmak üzere toplam 523 öğrenci alımı yapacak. Peki Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Subay – Astsubay alımı ne zaman, şartları nelerdir, başvuru tarihi ne zaman? İşte başvuru süreci ve diğer detaylar.
Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi öğrenci alımı başvuruları ne zaman?
Adaylar, başvurularını 5-25 Temmuz arasında https://vatandas.jandarma.gov.tr/PTM/Giris internet adresi, JSGA Başkanlığı Personel Temin Sistemi (PTS) üzerinden e-Devlet kapısı vasıtasıyla yapabilecek. İnternet ortamı dışında posta yoluyla veya şahsen yapılan başvurular dikkate alınmayacak.
JANDARMA SUBAY GÜVENLİK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ BAŞVURU KILAVUZU
JANDARMA ASTSUBAY MESLEK YÜKSEKOKULU BAŞVURU KILAVUZU
JSGA BAŞVURU ŞARTLARI NELER?
Adaylar, teminle ilgili detaylara, www.jandarma.gov.tr, www.jsga.edu.tr ve Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığının https://kamuilan.sbb.gov.tr adreslerinde yer alan "2024 Yılı JSGA Jandarma Astsubay Meslek Yüksekokulu Başvuru Kılavuzu" ile ulaşabilecek.
a. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
b. Evli, hamile, çocuklu olmamak veya herhangi bir kadınla veya erkekle nikâhsız olarak birlikte yaşamamak,
c. Düzeltilmemiş nüfus kaydına göre müracaat yapılan yılın Ocak ayının biri (01 Ocak 2024) itibarıyla yirmi bir (21) yaşını bitirmemiş olmak, [1 Ocak 2003 ve sonrası doğumlular başvuru yapabilecektir. (Mahkeme kararı ile yaş düzeltmesi yaptıran adayların, yaş düzeltmesinden önceki yaşları esas alınır. Bu husus, sınavlar ve kayıt-kabul işlemleri sırasında kontrol edilecektir.)]
ç. Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak,
d. Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak,
e. Sağlık Yeteneği Yönetmeliğinde belirtilen şartları taşımak,
f. 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun “Genel Ahlaka Karşı Suçlar” başlıklıYedinci Bölümdeki suçları işlememiş olmak, bu suçlardan hakkında herhangi bir adli veya idari soruşturma veya kovuşturma devam ediyor olmamak, bunlardan dolayı idari yaptırım uygulanmamak veya bu işler nedeniyle hüküm giymemiş olmak,
g. 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa dahi bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına mahkûm olmamak,
ğ. Affa uğramış veya hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık veya cinsel dokunulmazlığa karşı suçlardan dolayı mahkûm olmamak veya bu suçlardan dolayı devam etmekte olan bir soruşturma veya kovuşturma bulunmamak veya kovuşturması uzlaşma ile neticelenmemiş olmak.
Fiziki Yeterlilik Sınavı :
(1) Fiziki Kontrol Komisyonu tarafından “Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Meslek Yüksekokulu Öğrenci Adayı Olur” kararı verilenler, fiziki yeterlilik sınavına alınırlar.
(2) Fiziki yeterlilik sınav komisyonu aday değerlendirme ve seçmesini, adayın mevcut durumunu bizzat görerek yapar.
(3) Fiziki yeterlilik sınavı, adayın bedeni kabiliyeti ve fiziki yapısı değerlendirilmek üzere TABLO-2’de örneği bulunan standartlara uygun parkurda, parkur geçiş talimatına göre uygulamalı olarak yapılır. (Parkur geçiş talimatı TABLO-2’nin devamındadır.)
(4) Başarılı olmak için beş yüz tam puan (500) üzerinden en az üç yüz puan (300) almak zorunludur.
c. Mülâkat Sınavı :
(1) Fiziki yeterlilik sınavında başarılı olan adaylar, mülâkat sınav komisyonu tarafından mülâkat sınavına tabi tutulurlar.
(2) Değerlendirmede adayın;
(a)Konu hakkında bilgi düzeyi,
(b)Kendisinden istenileni kavrama,
(c)Özgüveni,
(ç)İfade etme yeteneği,
(d)Beden dilini kullanma becerisi, olmak üzere beş ayrı kritere göre ve her bir kriter yüz (100) puan olmak üzere toplam beş yüz (500) tam puan üzerinden yapılır. Adayın mülakat sınavından başarılı olabilmesi için beş yüz (500) puan üzerinden en az üç yüz (300) puan alması gerekir.