İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (İZSU), bugün için planlı su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleleri duyurdu. Kurumun resmi internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, İzmir’de bugün 5 ilçe ve çeşitli mahallelerde su kesintileri olacak. İşte İZSU’nun 15 Ekim 2025 tarihli planlı su kesintisi programı.