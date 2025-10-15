İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU), bugün kent genelinde yapılacak planlı su kesintilerine ilişkin yeni bir duyuru yayımladı. İZSU'nun resmi internet sitesi üzerinden yaptığı açıklamasına göre, 15 Ekim tarihli program dahilinde toplam 5 ilçede su kesintisi uygulanacak. Vatandaşların olası mağduriyet yaşamamaları için kesinti saatlerine dikkat etmeleri uyarısında bulunuldu. İşte İZSU 15 Ekim planlı su kesintisi programı.
İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (İZSU), bugün için planlı su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleleri duyurdu. Kurumun resmi internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, İzmir’de bugün 5 ilçe ve çeşitli mahallelerde su kesintileri olacak. İşte İZSU’nun 15 Ekim 2025 tarihli planlı su kesintisi programı.
ÇEŞME GERMİYAN 15.10.2025 saat 09:00 ile 14:00 arasında yaklaşık 5 saat su kesintisi olacaktır. Ana Boru Arızası ANABORU ARIZASI NEDENİYLE 27045 SOKAK ÇEVRESİNDE SU KESİNTİSİ YAPILMIŞTIR.
KİRAZ ÇAYAĞZI 14.10.2025 saat 09:00 ile 15.10.2025 saat 17:00 arasında yaklaşık 32 saat su kesintisi olacaktır. Pompa Arızası ÇAYAĞZI MAHALLESİNİN ÇALI TARLA,KIZIL TARLA, TEKKE, TOPAK TEPE YUKARI MEVKİLERİNİ BESLEYEN DALGIÇ POMPANIN ARIZA YAPMASINDAN DOLAYI SU KESİNTİSİ YAŞANACAKTIR.
KONAK GÖZTEPE 15.10.2025 saat 09:55 ile 10:55 arasında yaklaşık 1 saat su kesintisi olacaktır. Bölge Sayaç Bakımı İNÖNÜ CAD İLE 96 SOKAK KAVŞAĞI
KONAK ALSANCAK, İSMET KAPTAN, KÜLTÜR 15.10.2025 saat 09:30 ile 10:30 arasında yaklaşık 1 saat su kesintisi olacaktır. Ana Boru Arızası 1375 SOKAK NO:2.
MENDERES BULGURCA 15.10.2025 saat 09:00 ile 13:00 arasında yaklaşık 4 saat su kesintisi olacaktır. Elektrik Arızası ELEKTRİK ARIZASINDAN DOLAYI 4 SAAT SU KESİNTİSİ YAŞANACAKTIR.
MENDERES GÜMÜLDÜR ATATÜRK 14.10.2025 saat 12:01 ile 15:01 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır. Ana Boru Arızası 6340 SK VE CEVRESINDE 3 SAAT KESINTI MEVCUTTUR.
ÖDEMİŞ EMMİOĞLU, UMURBEY, ÜÇ EYLÜL 15.10.2025 saat 08:18 ile 11:18 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır. Ana Boru Arızası ÖDEMİŞ İLÇESİ EMMİOĞLU (ENDİSTÜRİ CADDESİ) MAHALLESİNDE MEYDANA GELEN ANABORU ARIZASI NEDENİYLE EMMİOĞLU, ÜÇ EYLÜL VE UMURBEY MAHALLELERİNDE SU KESİNTİSİ YAŞANACAKTIR.