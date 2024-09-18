Özdemir Bayraktar Milli Teknoloji Burs Programı, Türkiye'nin yerli ve milli teknolojilerini geliştirmeyi amaçlayan bir girişimdir. Bu program sayesinde, Türkiye’nin yerli ve milli teknolojisini geliştirmesine katkı sağlamak konusunda istekli ortaokul, lise, lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencilerine burs desteği sağlanmakta. T3 Vakfı Özdemir Bayraktar 2024-2025 burs başvuruları başladı. Peki T3 Vakfı bursu başvurusu nasıl, nereden yapılacak? T3 Vakfı bursundan kimler yararlanacak, Özdemir Bayraktar burs başvuru şartları neler?
T3 Vakfı bursları, öğrencilere sadece finansal destek değil, aynı zamanda çeşitli özel eğitim olanakları ve vakıf projelerinde yer alma fırsatları sunarak bireysel, akademik ve kariyer gelişimlerine önemli katkılar sağlamayı hedeflemektedir. Bu burslar, öğrencilere yeteneklerini geliştirme ve kariyerlerini ilerletme fırsatları sunar, ayrıca projeler aracılığıyla liderlik ve takım çalışması becerilerini artırmalarına olanak tanır. Böylece bursiyerler, hem akademik başarılarını artırabilir hem de gelecekteki kariyerlerinde başarılı bir şekilde ilerleyebilirler.
Türkiye'nin geleceğine yatırım yapmak isteyen öğrenciler için harika bir fırsat! T3 Vakfı'nın Özdemir Bayraktar Milli Teknoloji Burs Programı, bilime ve teknolojiye ilgi duyan öğrencilere maddi destek sunuyor. Bu burs programı ile hem akademik hedeflerinize ulaşabilir hem de ülkemizin teknoloji alanındaki gelişimine katkıda bulunabilirsiniz. T3 Vakfı burs başvurusu başladı mı? İşte 2024-2025 Özdemir Bayraktar Milli Teknoloji Burs Programı...
T3 Vakfı Yükselen Yıldız Burs Programı
T3 Vakfı burs başvurusu yapanlara, özel eğitim imkanları ve Vakıf projelerinde yer alma fırsatı sunularak bursiyerlerin kişisel, akademik ve kariyer gelişimlerine katkı sağlamak hedeflenmektedir.
T3 Vakfı Yükselen Yıldız Bursuna Kimler Başvurabilir?
İstanbul genelinde lisans ve lisansüstü öğrencileri başvuru yapabilmektedir
T3 Vakfı Yükselen Yıldız Bursu Kontenjan, Burs Süresi ve Miktarı
100 öğrenciye 10 ay boyunca aylık 5.000 TL burs sağlanacaktır.
Aşamalar
1) KYS Ön Başvuru
2) Canlı Video Mülakat
3) Vaka Mülakatı
4) Yönetici Mülakatı
T3 VAKFI EĞİTMEN MENTOR BURS PROGRAMI
Bursiyerlere yetkin oldukları alanlarda Deneyap Teknoloji Atölyelerinde öğrencilere eğitmenlik yapma ve yarışmalar için desteklenen takımlara mentorluk yapma imkanı sunularak öğrenciler arasında besleyici bir döngü oluşturulması hedeflenmektedir.
T3 Vakfı Eğitmen Mentor Bursu Kimler Başvurabilir?
81 ildeki üniversitelerin mühendislik, PDR, Psikoloji, Sosyoloji, BÖTE ağırlıklı bölümlerde eğitim gören lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencilerine yöneliktir.
T3 Vakfı Eğitmen Mentor Bursu Kontenjan, Burs Süresi ve Miktarı
720 öğrenciye 12 ay boyunca aylık 5.000 TL burs sağlanacaktır.
Aşamalar
1) KYS Ön Başvuru
2) Genel Yetenek Testi
3) Video Mülakat
4) Panel Mülakat
T3 VAKFI EĞİTİM DESTEĞİ BURS PROGRAMI
İhtiyaç sahibi başarılı öğrencilere eğitim desteği sağlanması ve Milli Teknoloji Hamlesi bilinci ile daha fazla gencin vakıf projelerine dahil edilmesi hedeflenmektedir.
T3 Vakfı Eğitim Desteği Bursu Kimler Başvurabilir?
81 ildeki ortaokul, lise veya üniversitelerde öğrenim gören ihtiyaç sahibi öğrenciler başvuru yapabilmektedir.
T3 Vakfı Eğitim Desteği Bursu Kontenjan, Burs Süresi ve Miktarı
3.880 öğrenciye 10 ay boyunca aylık 3.000 TL burs sağlanacaktır.
Aşamalar
1) KYS Başvuru ve Belge Beyanı
2) Sonuç Açıklama ve Bursların yatırılması
T3 VAKFI SEN GELECEKSİN BURS PROGRAMI
Bursiyerlere, Vakıf’ın 81 ilde yürüttüğü projelere katkı sağlaması, görev bazlı proje geliştirmesi, araştırma ve süreç yönetimine destek olması amaçlanmaktadır.
T3 Vakfı Sen Geleceksin Bursu Kimler Başvurabilir?
Türkiye genelinde tüm üniversitelerin hazırlık, 1. Sınıf, 2. Sınıf, 3. Sınıf ve 4. Sınıf öğrencileri başvuru yapabilmektedir.
T3 Vakfı Sen Geleceksin Bursu Ne Kadar?
300 öğrenciye 10 ay boyunca aylık 5.000 TL burs sağlanacaktır.
Aşamalar
1) KYS Ön Başvuru
2) Video Mülakat
3) Yüz Yüze Mülakat