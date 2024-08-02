Covid 19 virüsü aşılanma süreci sonrası yaşanan tat ve koku kaybı şikayeti ile ilgili Prof. Dr. Canan Karatay'dan önemli açıklama geldi. Karatay tat ve koku kaybının nedenlerini açıklarken nöropatiye dikkat çekti. Tat ve koku kaybı neden olur? Hangi ilçalar tat ve koku kaybına neden olur? Covid 19 aşıları ile tat ve koku kaybı arasında nasıl bir ilişki vardır? Tat ve koku kaybı nasıl geçer? İşte Canan Karatay'dan tüm bu soruların yanıtı niteliğinde olan önemli açıklamalar...

1 / 10 Yaptığı önemli açıklamalarla dikkat çeken Prof.Dr. Canan Karatay Covid 19 virüsü sonrasında artan koku ve tat kaybı sorununa değindi. Karatay, "deneysel sıvılar" olarak adlandırdığı Covid 19 aşılarının tat ve koku kaybı ile ilişkini anlatarak nöropati sorununa dikkat çekti. İşte Canan Karatay'ın tat ve kok kaybına ilişkin açıklamaları...

2 / 10 TAT VE KOKU KAYBINDA NEDEN ARTIŞ OLDU?

Tat ve koku duygusu çok önemlidir. Rahatsız edici bir olaydır. 2020'den beri artış görülmesinin nedeni gribal enfeksiyon geçirenlerde, Covid gribi geçirenlerde çok görülüyor, kola vurulan deney sıvılarından sonra da çok görülüyor.

3 / 10 KOKU VE TAT KAYBI NEDEN OLUR?

Koku kaybının birçok sebebi olabilir. Bunlardan bazıları, travma, burun travması, kafa travması olabilir, burun ameliyatları olabilir, her türlü ameliyattan sonra da görülebilir. Fakat gün içinde neden koku ve tat kaybı olur bunu açıklamaya çalışacağım.

4 / 10 Her türlü gribal enfeksiyonda, influenza enfeksiyonunda, ateşli hastalıklarda tadımız tudumuz kalmaz. Ne burnumuzdan koku alabilir ne de yemek yemek isteriz. Habire zorlarız. Bunun sebebi ağız ve burun mukozasında bulunan koku ve tat reseptörlerinin bu gribal enfeksiyonlar ve kola vurulan deneysel sıvılar sonrasında kaybolmasıdır. Ayrıca başımızda bulunan bütün sinirler, görme siniri, tat alma sinirinde nöropatinin meydana gelmesidir.

5 / 10 Kola vurulan sıvılarda malesef deneysel sıvılarda bulunan grafenler ve diken proteinler hücreleri parçalıyor. Yanlızda ağızda burunda mukozada değil beyinde, sinir sisteminde, mide, bağırsaklarda ve bütün hücrelerimizde bunlar parçalanabiliyor.

6 / 10 En çok boksörler gibi burna darbe alanlarda bunu görüyoruz. Kafa travmalarında görüyoruz. Bunların geçmesi mümkün olabilir, önelnmesi mümkün olabilir. Ancak her insanın vücudu reaksiyonu değişebilir. O yüzden genelleme yapmaktan kaçınıyoruz.



7 / 10 Bazılarında kısa sürebilir, bazılarında uzun sürebilir bazılarında hiç geçmeyebilir. Bunu bilemiyoruz. Çünkü bu kola vurulan deney sıvılarıyla veya geçirdiğimiz covid gribiyle nöropati meydana gelmektedir. Bu artık ispat edildi.

8 / 10 TAT VE KOKU KAYBI NASIL GERİ GELİR?

Tedbir almamız lazım. Destek olmamız lazım. Yiyeceklerle, vitaminlerle destek olacağız. Bilhassa D vitamini, bütün B vitaminleri eksikliğini gidermemiz lazım. Bol su içmemniz lazım. Damak-tat duyusunu geliştirmemiz için tuzlu su, mineralli su, kristal kaya tuzu ile hazırlanmış sularla gargara yapabiliriz. Bu, koku ve tat kaybının geri gelmesini hızlandırabilir.

9 / 10 Bütün vücutta kronik bir enfeksiyon varsa, kronik bir inflamasyon varsa mesela şeker hastalarında kalp hastalarında olduğu gibi bunlarda düzelme daha yavaş olabilir. Ama düzelebilir mi? Sabredeceğiz.