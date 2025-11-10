TOKİ tarafından 81 ilde 500 bin sosyal konutun inşa edileceği “Yüzyılın Konut Projesi” başvuruları başladı. Başvurular 10 Kasım-19 Aralık 2025 tarihlerinde; Halkbank ve Emlak Katılım Bankaları üzerinden e-Devlet aracılığı ile yapılacak. Proje ile inşa edilecek 500 bin sosyal konut, dar gelirli vatandaşlar için yüzde 10 peşinat ve 240 aya kadar vade seçeneği ile satışa sunulacak. İlk beş gün TOKİ başvurusu TC kimlik numarasının son rakamına göre alınacak. Peki TC noya göre TOKİ sosyal konut başvurusu yapamayanlar sonra başvuru yapabilir mi?
TOKİ 500 bin sosyal konut başvurusu alınmaya başlandı. e-Devlet sistemi üzerinden yapılan başvurular ilk 5 gün TC kimlik numaralarının son rakamına göre yapılıyor. Bugün (başvuruların ilk günü olan 10 Kasım’da), TCKN’nin son rakamı ‘0’ olan vatandaşlar başvuru yapabiliyor. 11 Kasım’da son rakamı ‘2’, 12 Kasım’da ‘4’, 13 Kasım’da ‘6’, 14 Kasım’da ‘8’ olan vatandaşların başvuruları alınacak. 15 Kasım itibarıyla TC kimlik numarasının son hanesine bakılmaksızın vatandaşlar başvurularını 19 Aralık’a kadar yapabilecek. Yetkili banka şubelerine yapılacak başvurularda ise kimlik numarası şartı aranmıyor.
T.C’ye göre TOKİ konut başvurusu yapamayanlar sonra başvuru yapabilir mi?
TOKİ sosyal konutlar kaç metrekare olacak?
“Yüzyılın Konut Projesi” kapsamındaki konutlar; 80 ve 65 metrekarelik 2 ayrı 2+1 ve 55 metrekarelik 1+1’lerden oluşacak. Konutların fiyatı ve taksit tutarları İstanbul ve Anadolu illerinde farklı olacak.
TOKİ konut fiyatları ne kadar?
Anadolu’da 1+1 konutlar 1 milyon 800 bin TL, 65 metrekarelik 2+1’ler 2 milyon 200 bin TL, 80 metrekarelik 2+1’ler ise 2 milyon 650 bin TL’den satışa sunulacak. Anadolu’da 1+1 konutların taksitleri 6 bin 750 TL olacak. 65 metrekarelik 2+1’lerin taksitleri 8 bin 250 TL, 80 metrekarelik 2+1’lerin taksitleri ise 9 bin 938 TL olarak belirlendi.
İstanbul’da 1+1 konutlar 1 milyon 950 bin TL, 65 metrekarelik 2+1’ler 2 milyon 450 bin TL, 80 metrekarelik 2+1’ler ise 2 milyon 950 bin TL’den satışa sunulacak. İstanbul’da 1+1 konutların taksitleri 7 bin 313 TL, 65 metrekarelik 2+1’lerin taksitleri 9 bin 188 TL, 80 metrekarelik 2+1’lerin taksitleri ise 11 bin 63 TL olarak belirlendi.
Başvuru sırasında konut tipini seçebilir miyim?
Hayır, seçilemeyecek. Konut tipi kura ile belirlenecek.
Taksit ödemeleri ne zaman başlar?
Sözleşme tarihinden sonraki ay.
Konut, borcu bitmeden satılabilir mi?
Hayır. Borç tamamen bitene kadar devredilemez.
Hisseli tapu sahipleri başvurabilir mi?
Tapusuna sahip olduğu gayrimenkulün hissesinin değeri 1 milyon TL’yi geçmeyen vatandaşlar başvuru yapabilir.
Başvuru sahibinin vefatı durumunda hak sahipliği ne olur?
Hak sahibi başvuru sürecinden sonra vefat ederse, yasal mirasçılar sözleşme hükümlerini devralarak süreci sürdürebilir.
Geliri olmayanlar başvurabilir mi?
Evet. Asgari gelir şartı yoktur.
Oturduğum ilçede proje yoksa başvuru yapamaz mıyım?
İkamet edilen ilçede proje bulunmaması halinde il merkezindeki projeye başvuru yapılabilecek. Büyükşehirlerde, merkez ilçelerde ikamet edenler ilçe ayrımı olmadan il merkezindeki projeler için başvuru yapabilecek.
Depremzedeyim, 1 yıldan fazladır başka bir kentte yaşıyorum. Memleketimdeki projeye başvuru yapabilir miyim?
Evet, deprem bölgesinde yer alan 11 il projelerine başvuru yapacaklar için nüfusa kayıtlı oldukları ilin deprem bölgesinde olması yeterli olacak. Dilerlerse geriye dönük 1 yıldan az olmamak koşulu ile ikamet ettikleri ilde de başvuru yapabilirler.
Kategorimde kazanamazsam şansım biter mi?
Hayır. “Diğer Alıcılar” kategorisine aktarılırsınız.
Farklı aile bireyleri (dede, 18 yaş üstü çocuk vb.) başvurabilir mi?
Evet, kendi adlarına başvuru yapabilirler.
Yapı kullanım belgesi olanlar başvurabilir mi?
Konutu olanlar başvuru yapamazlar.
Aynı kişi birden fazla kategoriye başvurabilir mi?
Hayır.
Yurt dışında yaşayan T.C. vatandaşları başvurabilir mi?
Sadece Türkiye’de ikamet şartını sağlayanlar başvurabilir.
Engelli ve Emekli kategorisinde başvurular e-devlet’ten yapılabilir mi?
Evet. Ancak sözleşme aşamasında belgeler ibraz edilmelidir.
Engelli çocukları olan ebeveynler engelli kategorisinden başvurabilir mi?
Hayır, 18 yaş altı engelli çocuğu olan anne veya baba kendi adına engelli kategorisinden başvuru yapamayacaktır. Kendi durumlarına uygun kategoriden başvuru yapmaları gerekir.
Şehit ailesi kategorisinde yaş sınırı var mı?
Hayır, sadece bu kategoride yaş sınırı yoktur.
Kiralık sosyal konutlar sadece İstanbul’da mı olacak?
Evet, kiralık sosyal konutlar 15 bin adetle sınırlı olmak üzere sadece İstanbul’da olacak.