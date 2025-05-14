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Tesla Model Y Türkiye’de 6 dakikada tükendi! İşte fiyatı ve özellikleri

Tesla Model Y Türkiye’de 6 dakikada tükendi! İşte fiyatı ve özellikleri

20:2114/05/2025, Çarşamba
G: 14/05/2025, Çarşamba
Yeni Şafak
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Elektrikli otomobil sektörünün lider markalarından Tesla, Türkiye’deki kullanıcılar için en uygun fiyatlı aracı olan Model Y’yi yeniden satışa sundu. 25 Nisan’da satışa çıkarılan araç, büyük ilgi gördü ve yalnızca 6 dakika içinde tükendi. Fiyatı ve donanım özellikleriyle dikkat çeken Model Y, Türkiye pazarında bir kez daha beklentilerin üzerine çıkmayı başardı.

Tesla Model Y versiyonunu Türkiye pazarında satışa çıkardı. Tesla’nın en uygun fiyatlı aracı Model Y'nin fiyatı görenleri şaşırttı. Satışa çıktığı anda tükenen Tesla Model Y 1 milyon 866 bin 203 TL’den başlayan fiyatlarla satılıyor.


Model Y fiyatı ve ÖTV avantajı

Tesla Model Y’nin Standart Range (SR) versiyonu, %10 ÖTV diliminde yer alması sayesinde 1 milyon 866 bin 203 TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunuldu. Renk ve donanım tercihine göre fiyatlar 1 milyon 909 bin 116 TL’ye kadar yükseliyor.


Bu fiyatlandırma, elektrikli otomobillere artan talebi daha da güçlendirirken, Model Y’yi Türkiye’de kendi segmentinde en ulaşılabilir Tesla modeli haline getiriyor.


Yeni satış tarihleri yolda

Stokların anında tükenmesinin ardından Tesla, araçların önümüzdeki günlerde yeniden satışa çıkacağını duyurdu. Şirketin Berlin'deki Gigafactory tesisinden ön üretim yapılarak Türkiye’ye gönderilen araçlar, hazır envanter modeli kapsamında yeniden kullanıcılarla buluşacak.



Tesla, özellikle Türkiye’de yoğun ilgi gören uygun fiyatlı Model Y Standard Range (SR) versiyonu için satış tarihlerini duyurmuştu. Açıklamaya göre sınırlı sayıdaki araçlar 7 Mayıs, 9 Mayıs ve 14 Mayıs tarihlerinde, saat 18.00 itibarıyla çevrim içi sistem üzerinden satışa açılacak.


Model Y Teknik Özellikleri

Dış Tasarım:

Keskin hatlı ön burun yapısı


LED ışık şeritleriyle zenginleştirilmiş modern görünüm


Arka bölümde tam genişlikte ışık bandı

İç Mekan:

Konfigüre edilebilir iç LED ambiyans aydınlatma


Isıtmalı ve havalandırmalı ön koltuklar


Elektrikli, katlanabilir arka koltuklar


Arka yolculara özel 8 inç dokunmatik ekran

Performans ve Teknoloji:

İkinci nesil süspansiyon sistemi


Geliştirilmiş ses yalıtımı


Sekiz dış kamera ve yeni ön kamera


Hızlı yazılım güncelleme altyapısı


15 hoparlör + 1 subwoofer ile gelişmiş ses sistemi

Tesla’nın yoğun ilgi gören bu modelinin yeni stoklarının çok kısa sürede tükenmesi bekleniyor. Kullanıcılar, güncellenen envanter ve yeni satış tarihlerini kaçırmamak için Tesla’nın resmi kanallarını yakından takip ediyor.

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