Tesla Model Y Türkiye’de 6 dakikada tükendi! İşte fiyatı ve özellikleri





Model Y fiyatı ve ÖTV avantajı

Tesla Model Y’nin Standart Range (SR) versiyonu, %10 ÖTV diliminde yer alması sayesinde 1 milyon 866 bin 203 TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunuldu. Renk ve donanım tercihine göre fiyatlar 1 milyon 909 bin 116 TL’ye kadar yükseliyor.





Bu fiyatlandırma, elektrikli otomobillere artan talebi daha da güçlendirirken, Model Y’yi Türkiye’de kendi segmentinde en ulaşılabilir Tesla modeli haline getiriyor.