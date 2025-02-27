TOKİ 250 BİN SOSYAL KONUT BAŞVURULARI 2025: Ankara, İzmir, İstanbul'da dar ve orta gelirliye konut fırsatı

TOKİ'nin tarihteki en büyük sosyal konut projelerden biri olan, 250 bin sosyal konut başvuruları için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Tekirdağ, Aydın, Samsun ve diğer birçok ilde dar ve orta gelirli ailelere yönelik sosyal konutlarda ihaleler belirlenen tarihlerde yapılmaya devam ediyor. Yerel ve yatay mimariye uygun konutlar ile binlerce kişi ev sahibi olabilecek. Peki TOKİ 250 bin sosyal konut başvuruları ne zaman başlayacak?

1 /5 Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından açıklanan dar gelirli vatandaşlara uygun ödeme koşullu konut projesi müjdelenmişti. TOKİ'nin 250 bin sosyal konut için ihale işlemleri devam ederken, son olarak Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum TOKİ tarafından başlatılacak yeni sosyal konut kampanyasına ilişkin açıklamalarda bulundu. İşte Bakan Kurum tarafından yapılan açıklamalar.



2 /5 2025 TOKİ SOSYAL KONUT PROJESİ BAŞVURULARI NE ZAMAN?

TOKİ'nin dar ve orta gelirli kişilere yönelik sosyal konut projesinin başvuru tarihleri ve katılım şartları henüz açıklanmadı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Toplu Konut İdaresince (TOKİ) başlatılacak yeni sosyal konut kampanyasına ilişkin, "Yıl sonunda duyuracağımız ve hazırlıklarını sürdürdüğümüz sosyal konut kampanyamızla dar gelirli vatandaşlarımıza yeni yuva imkanları sağlayacağız." ifadesini kullandı.

Buna göre; Dar gelirliye 250 bin sosyal konut başvuruları ile ilgili ayrıntıların yıl sonuna doğru duyurulması bekleniyor.

3 /5 BAKAN KURUM'UN KONUT KAMPANYASI İLE İLGİLİ AÇIKLAMALARI

"Yıl sonunda duyuracağımız ve hazırlıklarını sürdürdüğümüz sosyal konut kampanyamızla dar gelirli vatandaşlarımıza yeni yuva imkanları sağlayacağız. Milli Emlak Genel Müdürlüğümüz ise arsa maliyetlerini düşürecek bir çalışma yürütüyor. Bu çalışma konut fiyatlarını da etki edecek önemli bir çalışma olacak. İstanbul'da, Ankara'da ve diğer tüm şehirlerde vatandaşlarımız güvenli, sağlam ve uygun fiyatlı konutlara kavuşuncaya kadar durmayacağız."

4 /5 250 Bin Sosyal Konut Projesinde İhale Tarihleri

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi olan 250 Bin Sosyal Konut Projesi kapsamında tüm konutların ihale tarihleri bugün itibariyle belli oldu. Yerel ve yatay mimari anlayışla inşa edilecek olan konutlarla dar gelirli vatandaşlar ev sahip olmaya devam edecek.

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinde; konutlar sıfır atık uyumlu, enerji verimli, iklim dostu malzemelerle yapılacak. Konut projelerinin tamamında yenilenebilir enerji sistemleri kullanılacak.

250 BİN SOSYAL KONUT İHALE TARİHLERİ İÇİN TIKLA





